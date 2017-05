A peine arrivée à la Coupe du monde de football à 5 organisée à Pékin, les Luxembourgeois ont dû faire face à un imprévu: huit formations n’étaient pas présentes au rendez-vous. Après la refonte des groupes, le Luxembourg a été versé dans le groupe D en compagnie de la Chine, des Etats-Unis et du Bahreïn. C'est en huitième de finale, face au Mexique (0-1), que son parcours s’est achevé.

Par Stéphane Guillaume



Après un match nul encourageant face à la Chine, le pays hôte (2-2), les Luxembourgeois ont eu affaire à une toute autre adversité puisqu’il s’agissait des Etats-Unis. Les Américains n’ont pas fait dans la demi-mesure avec une nette victoire 8-0. Le dernier espoir de qualification reposait sur un succès face au Bahreïn. Les Luxembourgeois ont assuré l’essentiel avec un succès sur le plus petit des écarts (2-1), qui lui permettait d’accéder aux huitièmes de finale.

Lors des huitièmes de finale, c’était le Mexique que se dressait sur la route des Din Dervisevic et consorts. Malgré une bonne prestation générale, l’aventure s’arrêtait face aux Aztèques avec une défaite assez courte dans les chiffres (1-0).



Pour la petite histoire, ce sont les Etats-Unis qui ont décroché le trophée de cette Coupe du monde de football à 5 en battant l’Espagne en finale.

Din Dervisevic, joueur et une fois buteur, estime que le job a été fait. «Le tournoi a été bien organisé, le niveau était très fort, surtout tactiquement. On a quand même fait un bon parcours car les autres équipes ne font que du foot à 5 et nous, on est tous habitué à jouer à 11. L'aventure a été très enrichissante. La Chine n’a rien avoir avec le Luxembourg. Beaucoup de choses sont différentes comme le mode de vie, le comportement des gens ou encore la nourriture. Cela été une très belle expérience pour nous tous.»

Les résultats du Groupe D



Chine - Luxembourg 2-2

Luxembourg - Etat-Unis 0-8

Luxembourg - Bahreïn 2-1

Huitièmes de finale :

Mexique - Luxembourg 1-0