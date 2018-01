L'US Esch et l’AS Sparta Dudelange ont mis à profit la 10e journée de Ligue 1 pour se repositionner dans la course à la quatrième place qualificative pour les play-offs Titre alors que le Racing, le FCD03 et l’Amicale Clervaux ont démarré 2018 en force.

Par Stéphane Guillaume

Le FC Differdange 03, sous la houlette de son nouvel entraîneur Jorge Branco, s’est tranquillement imposé face à l'Union Titus Pétange Futsal (8-4). Le champion en titre s’est facilité la tâche en prenant rapidement les débats à son compte. Le score au repos affichait 7-3.

«On a été présent dans les duels et on a trouvé le chemin des buts aux bons moments. Il y a clairement une nette amélioration mais il y a encore du travail. Quand les lignes sont montées d’un cran, Pétange a éprouvé des difficultés à développer son jeu», explique Jorge Branco.

Le coach differdangeois a également évoqué le futsal au Luxembourg: «J’ai été positivement surpris par le niveau affiché, surtout par la qualité individuelle des joueurs. Je ne m’attendais pas à une telle organisation et à une telle progression des équipes.»



L'AS Sparta Dudelange s'est montré efficace devant le but principalement durant le second acte, le score était de 2-0 à la mi-temps avant que les locaux ne déroulent par la suite face au Samba 7 Futsal Niederkorn (8-2). Un Samba 7 Futsal qui a perdu quelques éléments durant la trêve hivernale.



Daniel Marques, le président dudelangeois était un président ravi de la prestation collective des siens: «On savait que le Samba 7 aimait prendre le match en main avec une grande possession de ballon. Nous avons basé notre stratégie de jeu en attendant les joueurs et en étant agressif afin de bloquer tous les chemins vers notre but. Défensivement, on a été au top sans laisser beaucoup d'occasions flagrantes à notre adversaire. Offensivement, nous avons été lucides et avons marqué quelques jolis buts.»

Micael Monteiro da Fonseca et l'AS Sparta Dudelange ont retrouvé des couleurs en écartant Samba 7 Futsal Niederkorn.

Photo: Stéphane Guillaume

Le Futsal US Esch n’a pas vraiment dû forcer son talent pour venir à bout d’un RAF Differdange (6-1) incapable de mettre de la vitesse dans son jeu pour tenter de bousculer son adversaire. Il y a pourtant eu une lueur d’espoir à 3-1 en seconde période mais elle s’est très vite envolée.



La réaction d'Eric Santos Gomes (RAF)

L’Amicale Clervaux Futsal a encore démontré sa puissance de frappe avec dix buts enfilés au FC Nordstad (10-6). Le Clervallois Norberto Ferreira, pièce maîtresse du collectif dirigé par Filipe Pinto, a inscrit six buts. Il confirme sa bonne forme et pointe en tête du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 avec vingt-quatre réalisations.

Quant au duel des extrêmes, il a été marqué par une pluie de buts: le FC Bettendorf s'est incliné 11-18 face au Racing FC Union Luxembourg. Le leader a démontré qu’il était prêt pour le match au sommet de la semaine prochaine face au FCD03.



Les résultats de la 10e journée de L1

Amicale Clervaux Futsal - FC Nordstad 10-6

FC Bettendorf - Racing FC Union Luxembourg 11-18

AS Sparta Dudelange - Samba 7 Futsal Niederkorn 8-2

Futsal US Esch - RAF Differdange 6-1

FC Differdange 03 - Union Titus Pétange Futsal 8-4