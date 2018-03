Le Racing a évité le piège tendu par Clervaux dans le match au sommet de cette dix-septième journée de championnat de Ligue 1. L'US Esch reste toujours confortablement installé à la 4e place et Nordstad, qui a pris une unité, conserve la lanterne rouge mais le suspense reste entier. Tout se jouera lors de la dernière journée de la phase classique.

Futsal: Esch et Dudelange au coude-à-coude, Nordstad y croit toujours

Le Racing a évité le piège tendu par Clervaux dans le match au sommet de cette dix-septième journée de championnat de Ligue 1. L'US Esch reste toujours confortablement installé à la 4e place et Nordstad, qui a pris une unité, conserve la lanterne rouge mais le suspense reste entier. Tout se jouera lors de la dernière journée de la phase classique.

Par Stéphane Guillaume

Le Futsal US Esch est parvenu à redresser parfaitement la barre face à l’Union Titus Pétange Futsal (6-1) après la déroute de la semaine dernière face au champion en titre Differdange. L'intervention de Filipe Silvestre dans les vestiaires a été plus que bénéfique.

La réaction de Filipe Silvestre, responsable de la section Futsal de Esch

Le Sparta Dudelange est toujours dans le sillage du Futsal US Esch après avoir signé un net succès face au RAF Differdange (9-4). Dudelange a pris d’entrée le taureau differdangeois par les cornes et a livré le début de match parfait. Les locaux menaient 4-0. A cause d’un excès de confiance, des buts évitables ont été encaissés.



«La victoire est logique. On pensait qu'on pouvait refaire notre retard dans la différence de buts par rapport à l'US Esch, en espérant que cela soit décisif lors de la dernière journée de championnat. Malheureusement, on était trop en confiance et on a laissé trop d'espace défensivement. Cela a permis au RAF Differdange de rester dans la partie», regrette Daniel Marques, le président de dudelangeois.

L’Amicale Clervaux Futsal a failli jouer un bien vilain tour au Racing FC Union Luxembourg (2-3). Mais c’est bien le leader de Ligue 1 qui s’en est sorti sans dommage. Les joueurs de la capitale ont toujours mené au score, 0-1, 1-3 et puis 2-3 dans les dernières minutes malgré la pression insistante de Clervaux. «On a trop raté devant le but et Clervaux en a profité pour nous inscrire deux buts dont le second en power play. On n'est pas passé bien loin d'un troisième but. On a largement mérité la victoire, on était plus dangereux offensivement mais à cause de notre maladresse et des arrêts de leur gardien, on n’a pas réussi à creuser l'écart», estime Ramiro Valente, le buteur du Racing.



Le buteur de Nordstad Jorge Rodrigues trompe le gardien Pedro Marinho du Samba 7. Les Nordistes n'ont pas abandonné l'idée d'assurer leur maintien. Photo: Stéphane Guillaume

Nordstad dans l’obligation de s’imposer lors de l’ultime journée

Le FC Bettendorf a pourtant affiché un jeu solide face au FC Differdange 03 mais les Nordistes ont tout de même été vaincus (7-10). Ces derniers ont mené au score, 2-0 puis 3-1. Le champion en titre a ensuite pris les choses en main. «C'est le genre de match typique quand on joue dans la salle de Bettendorf. On se croyait dans une rencontre de ping-pong avec des occasions des deux côtés. L'important est d’avoir assuré les trois points», note le Differdangeois Filipe Costa.

Le Samba 7 Futsal Niederkorn et le FC Nordstad se sont quittés sur un partage des points qui n’arrange pas vraiment Nordstad (5-5). Le club nordiste ferme toujours la marche au classement et occupe la place de relégable. Du côté du Samba 7 Futsal, un joueur a flambé en la personne de Thomas Luis avec pas moins de quatre buts personnels. Dommage que la phase classique touche à sa fin, le Belge commençait tout doucement à s’acclimater au championnat luxembourgeois, neuf buts lors des quatre derniers matchs.

Ligue 2: Garnich au barrage

L’enseignement principal de cette quatorzième journée de championnat de Ligue 2 concerne les 58 Latdevils Garnich. Grâce à sa victoire sur le Futsal Wilwerwiltz (11-6), Garnich ira défier le barragiste de Ligue 1 pour une éventuelle montée parmi l’élite. Les Red Boys Aspelt ont retrouvé de l'entrain avec une victoire sur les terres du FC Wiltz 71 (3-4). Dans le dernier match du jour, le Futsal All Stars Colmar-Berg s’est joué du Fola Esch (12-7).

Adrian Ramirez et les 58 Latdevils Garnich disputeront le barrage pour la montée en Ligue 1. Photo: Stéphane Guillaume

Le point

Les résultats de la 17e journée de Ligue 1

Amicale Clervaux Futsal - Racing FC Union Luxembourg 2-3

FC Bettendorf - FC Differdange 03 7-10

Samba 7 Futsal Niederkorn - FC Nordstad 5-5

AS Sparta Dudelange - RAF Differdange 9-4

Futsal US Esch - Union Titus Pétange Futsal 6-1

Le classement



1. Racing FC Union Luxembourg 51 points

2. FC Differdange 03 43



3. Amicale Clervaux Futsal 34



4. Futsal US Esch 27



5. AS Sparta Dudelange 24



6. Samba 7 Futsal Niederkorn 19



7. Union Titus Pétange Futsal 18



8. RAF Differdange 12



9. FC Bettendorf 12



10. FC Nordstad 10



Les résultats de la 14e journée de Ligue 2

58 Latdevils Garnich - Futsal Wilwerwiltz 11-6

FC Wiltz 71 - Red Boys Aspelt 3-4

Futsal All Stars Colmar-Berg - Fola Esch 12-7



Le classement



1. Red Boys Aspelt 34 points

2. 58 Latdevils Garnich 26



3. Futsal All Stars Colmar-Berg 19



4. FC Wiltz 17



5. Fola Esch 13



6. Futsal Wilwerwiltz 11