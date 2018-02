Le RAF Differdange poursuit sa route qui le mènera vers le maintien en Ligue 1. Lors de la treizième journée, les Differdangeois croiseront sur ce chemin l'Union Titus Pétange. Eric Santos parle des soucis que le RAF rencontre et se penche sur la vie au sein du club.



Par Stéphane Guillaume



Eric Santos, vous êtes joueur du RAF Differdange. Le récent derby face au FC Differdange 03 ne vous a pas souri car vous avez encaissé une neuvième défaite. La prestation n'a pas été mauvaise durant vingt minutes. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en seconde période?

La chance aurait pu jouer un peu en notre faveur même si Differdange 03, à chaque fois qu'ils montaient en régime, nous faisait très mal. On a réussi à les déstabiliser un peu en première mi-temps mais la rentrée au vestiaire ne nous a pas fait du bien. On a mal débuté la deuxième période avec des mouvements trop nonchalants, des risques trop élevés en voulant dribbler comme dernier homme ou encore en voulant risquer une passe par le milieu. Differdange a dès lors très bien su partir en contre. Ils ont même réussi à marquer quatre buts de la même façon. Notre dernier homme qui tente de dribbler perd la balle et sur le contre, c'est but. On aurait quand même pu éviter tout cela.

Comment se passe maintenant la vie au RAF sans votre désormais ex-entraîneur Telmo Ferreira et également sans votre plaque tournante Miguel Oliveira?

On recommence pour la troisième fois cette année à zéro avec un nouvel entraîneur. D'abord le transfert de Jorge David a capoté. Ensuite, Telmo Monteiro est parti la semaine dernière. Et enfin place à Mauro Albuquerque. C’est toujours difficile de tout devoir recommencer, en plus avec un petit effectif comme le nôtre. Pour ma part, le transfert de Miguel Oliveira laisse un vide. C'était une valeur sûre dans notre groupe mais malheureusement le RAF team a décidé que ce serait mieux de le prêter à un club rival au moment du transfert. L'US Esch avait seulement quatre points en plus.

Un moment donné, vous faisiez part d'un ras-le-bol vis-à-vis de la mauvaise passe que traversait le club. Q'en est-il maintenant, est-ce que vous avez retrouvé le goût du jeu?

J'avoue que le début de saison a été très compliqué au niveau mental car on était au maximum huit joueurs à l'entraînement dont deux gardiens. Quand Miguel Oliveira est revenu, cela a changé. On commençait à voir une nette amélioration contre de très bonnes équipes. On a réalisé de super matchs contre le Racing à la maison et contre le Samba 7. On doit voir maintenant comment ça va continuer. De toute façon, je dirais que le plus important est de ne pas descendre au niveau du classement général. Par rapport au goût de jouer, c'est toujours difficile de le trouver lorsqu'on joue le maintien. Mais c'est vrai aussi que le moment où Miguel Oliveira était dans l'équipe, cela facilitait un peu les choses. On verra maintenant les semaines à venir comment cela évoluera.

On peut constater que la perte de Miguel Oliveira, parti à l'US Esch, vous attriste tout particulièrement. Est-ce que c’était le meilleur espoir de maintien en Ligue 1 pour le club?

C’est la plus grande erreur que le RAF a réalisée cette saison. C’était presque le seul espoir de rester en Ligue 1. Je ne dis pas que c'est impossible mais cela se complique beaucoup maintenant. Comme je l’ai déjà précisé, Miguel était le seul qui savait accélérer le jeu et avec les deux transferts, Adriano da Silva et Dylan Almeida, cela aurait été suffisant pour se maintenir sans passer par un éventuel match de barrage.

Une victoire face à Bettendorf lors de la onzième journée puis cette prestation correcte dans le derby semblent avoir galvanisé le groupe. Etes-vous prêt à faire mordre la poussière à l’Union Titus Pétange?

La victoire contre Bettendorf nous a fait du bien. Même au niveau de la tranquillité, car elle nous a donné une très petite marge d'erreur si on veut jouer le maintien. Mais ce n'est pas non plus contre Differdange 03 ou le Racing qu'on doit se sauver, c'est surtout dans les matchs contre des concurrents directs que l'on doit faire quelque chose. Donc le match contre l’Union Titus Pétange, il ne faut pas trop le prendre à la légère et si possible faire en sorte bien sûr de prendre des points.

Le programme de Ligue 1



Dimanche

18h: Amicale Clervaux Futsal - Futsal US Esch

18h30 (Fousbann): Samba 7 Futsal Niederkorn - Racing FC Union Luxembourg :

20h30 (Fousbann): RAF Differdange - Union Titus Pétange Futsal

21h: AS Sparta Dudelange - FC Bettendorf

Lundi

20h15: FC Nordstad - FC Differdange 03

Le programme de Ligue 2

Dimanche

19h: CS Fola Esch - 58 Latdevils Garnich

19h: FC Wiltz 71 - Futsal All Stars Colmar-Berg

Lundi



20h: Red Boys Aspelt - Futsal Wilwerwiltz