L'US Esch est allée chercher un point sur le parquet de Clervaux au cours d'une treizième journée de Ligue 1 qui a vu le Racing dérouler face au Samba 7. Le FC Differdange 03 n'a éprouvé aucune peine à distancer le FC Nordstad. Dudelange se replace.

Par Stéphane Guillaume



L'Amicale Clervaux a perdu ses premiers points sur son parquet. L'US Esch l'a contrainte au nul (6-6). Le mérite est grand pour des Eschois menés de trois buts à la pause. Un jeu plus léché en seconde période a permis à la bande à Frederico Silva d'arracher ce point. L'entraîneur de Clervaux, Filipe Pinto, estime que «c'était un match très équilibré comme lors du match au premier tour. Nous ne sommes pas bien rentrés dans le match, défensivement parlant, mais on est arrivé à corriger ces fautes défensives. A la pause, c'était 4-1 en notre faveur. Puis l'US Esch est revenue dans la partie avec mérite et a bien profité de nos erreurs, comme des marquages individuels déficients ou des approximations dans la possession de ballon. Je vois clairement cette équipe à la bagarre pour les play-offs et après pour le titre. Avec les bons renforts qu'ils ont transférés, ils sont maintenant plus équilibrés.»

Le Samba 7 Futsal Niederkorn a été mangé tout cru par le leader du Racing FC Union Luxembourg comme en témoigne cette gifle de 2-11. Depuis la fin du partenariat anticipé avec l'ALSS Futsal Team, le club niederkornois vit des moments difficiles et n'a toujours pas pris le moindre point. Pour Luis Ramos, président du Samba 7 Futsal, rien n'est encore joué. «Si je vous disais que nous ne vivons pas des moments difficiles, je mentirais. Il y a des morceaux qu'il faut encore recoller et c'est un peu comme si nous recommencions à zéro sur certains points, ce qui est normal. Car suite au "divorce" avec ALSS, bon nombre de joueurs ont quitté le bateau et il a bien fallu les remplacer tout en sachant que l'on n'avait droit qu'à deux transferts. Donc, le restant des nouveaux joueurs a forcément dû être des nouvelles licences et il faut un peu de temps pour que cela prenne. Malgré que nous n'ayons pas pris de points, il y a eu malgré tout, quelques bonnes choses. Puis sur trois des matches, c'était à Clervaux avec un résultat pas si mauvais que cela et contre le Racing. Mathématiquement, tout reste possible et nous sommes toujours présents pour les demi-finales de la Coupe de Luxembourg.»

L'AS Sparta Dudelange a frôlé la correctionnelle face au dernier, le FC Bettendorf (7-5). Les Dudelangeois menaient tranquillement au score à cinq minutes du terme (6-2). Bettendorf a joué crânement sa chance pour revenir à 6-5. Un ultime but de Ruben Samorinha, auteur d'un triplé, a tué définitivement les derniers espoirs nordistes. Le coach de Bettendorf Paulo Ferreira estime que son équipe méritait mieux.



RAF et FCD03 s'imposent au galop

Une dynamique de groupe retrouvée dans le fief du RAF Differdange lui a permis de s'imposer face à un inconstant Union Titus Pétange Futsal (8-5). Il prend ainsi ses distances avec les deux dernières places du classement général. Avec six points d'avance sur le barragiste et une fin de championnat bien gérée contre ses adversaires directs, les Differdangeois devraient renouveler leur bail en Ligue 1.

Le FC Nordstad est bien mal embarqué à cinq journées de la fin de cette phase classique avec cette nouvelle défaite concédée face au FC Differdange 03 (1-6). Pour l’instant, il occupe la place de barragiste mais s’éloigne de la huitième place salvatrice. Quant au FCD03, il squatte dès à présent seul la deuxième marche de cette Ligue 1.

Ligue 2: Wiltz lâche du lest

Constat d'impuissance pour Antonio Javier (en bleu) et le Fola face au 58 Latdevils Garnich de José Ferreira.

Photo: Stéphane Guillaume

Dixième journée de championnat de Ligue 2 et dans la bagarre pour la place de barragiste qui donne accès à une éventuelle place en Ligue 1, les 58 Latdevils Garnich se sont défaits facilement du CS Fola Esch (1-7). Par contre, le FC Wiltz 71 a lâché du lest face Futsal All Stars Colmar-Berg et perd trois points importants (4-11). Les Red Boys Aspelt confortent leur généreux avantage de onze points sur le deuxième grâce à une victoire face au Futsal Wilwerwiltz (7-3).

Résultats et classements

Ligue 1

Amicale Clervaux Futsal - Futsal US Esch 6-6

Samba 7 Futsal Niederkorn - Racing FC Union Luxembourg 2-11

RAF Differdange - Union Titus Pétange Futsal 8-5

AS Sparta Dudelange - FC Bettendorf 7-5

FC Nordstad - FC Differdange 03 1-6

1. Racing FC Union Luxembourg 39 points

2. FC Differdange 03 33



3. Amicale Clervaux Futsal 31



4. Futsal US Esch 18



5. AS Sparta Dudelange 17



6. Union Titus Pétange Futsal 15



7. Samba 7 Futsal Niederkorn 15



8. RAF Differdange 12



9. FC Nordstad 6



10. FC Bettendorf 6



Ligue 2

CS Fola Esch - 58 Latdevils Garnich 1-7

FC Wiltz 71 - Futsal All Stars Colmar-Berg 4-11

Red Boys Aspelt - Futsal Wilwerwiltz 7-3

1. Red Boys Aspelt 27 points

2. 58 Latdevils Garnich 16



3. Futsal All Stars Colmar-Berg 13



4. FC Wiltz 71 13



5. CS Fola Esch 10



6. Futsal Wilwerwiltz 8