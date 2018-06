C'est un événement sans précédent qui attend les fans au Luxembourg. A l'initiative de l’ALSS, les stars mondiales de la discipline Ricardinho et Carlos Ortiz seront présents ce samedi 30 juin à Dudelange pour un campus futsal.

Sport 2 2 min.

Futsal: Dudelange attend les magiciens Ricardinho et Ortiz

C'est un événement sans précédent qui attend les fans au Luxembourg. A l'initiative de l’ALSS, les stars mondiales de la discipline Ricardinho et Carlos Ortiz seront présents ce samedi 30 juin à Dudelange pour un campus futsal.

Par Stéphane Guillaume

L’Association Luxembourgeoise de Street Soccer (ALSS) a frappé un grand coup avec cette journée qui sera articulée autour de deux campus futsal dirigés par les deux stars mondiales: Ricardinho, élu cinq fois meilleur joueur du monde et Carlos Ortiz. Le Portugais et l'Espagnol évoluent à l’Inter Movistar Fútbol Sala en Espagne.



Cette manifestation sera divisée en trois phases: le campus futsal en journée et un campus futsal pour coach et en soirée, un match de gala opposera deux sélections de joueurs du Luxembourg dirigées par Ricardinho et Ortiz.



Ricardinho sera aussi présent à Dudelange pour l’inauguration d’une académie "Ricardinho" ouverte à tous les enfants de 6 à 16 ans. «L’académie aura pour but de développer une formation futsal chez les jeunes et également soutenir les clubs qui voudront inclure une philosophe futsal. Etant donné que les clubs de football à 11 jouent LaLux indoor Cup en période hivernale. Elle apportera un complément tactique aux jeunes qui participeront à la LaLux Cup. Le futsal est un complètement au football à 11, l’académie sera plus spécialisée sur l’amélioration de la technique des joueurs», avance Domenico Laporta.

Et le président de l’ALSS de préciser que l'aspect social ne sera pas négligé. L'académie sera située à l’Ecole de Commerce et de Gestion à Luxembourg avec des entraînements qui commenceront à partir du mois de septembre, les mardi et jeudi de 16 à 18h.

Renseignements pratiques pour la journée du 30 juin



Le campus futsal



Réservé aux catégories U9 à 9h, au U13 à 10h30, au U16 à 13h et au U18 à 14h30. Le tarif est de 59 euros par personne comprenant l’entraînement, un équipement complet, un autographe, une photo personnalisée et le ticket pour le match de gala.



Le campus futsal pour coach



Entre 9 et 16h. Réservé aux différents coachs qui voudraient suivre une séance d’accompagnement et d’apprentissage à la méthodologie de l'académie Ricardinho & Ortiz. Le tarif est de 69 euros par personne comprenant la séance d'entraînement, un t-shirt de l'académie, un autographe, une photo personnalisé et le ticket pour le match de gala. Il reste encore cinq places disponibles.



Ces deux campus se dérouleront au Centre sportif annexe Alliance, 100 rue Reitschkopp à Dudelange.

Match de gala: 18 à 20h

Les deux sélections coachées par Ricardinho et Carlos Ortiz Jiménez se composeront des joueurs provenant des différents clubs de Ligue 1 et 2. Prévente 10 euros, entrée: 15 euros. La rencontre aura lieu au Centre sportif René Hartmann, 2 rue René Hartmann à Dudelange.

Inscriptions: alstreetsoccer@gmail.com ou 661.921.482.