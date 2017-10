L'affiche de l'ouverture du championnat de Ligue 1 a été remportée par le FCD03 qui a disposé du Samba 7 ALSS Futsal. Pour le reste, le Racing, Clervaux, Dudelange et Pétange ont démarré pied au plancher.



Par Stéphane Guillaume



Le Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn, certes handicapé par des absences, a été dominé par un FC Differdange 03 taille patron (2-6). Les deux équipes étaient bien dans le match et si le score était en faveur du champion en titre à la pause (2-1), c’était grâce au portier Joao Guedes. «Il a maintenu l’équipe dans le match lors de la première mi-temps et c’est Nuno Nunes qui était en place en seconde période, il joue mieux balle au pied et réalise de meilleures relances», estime Filipe Costa, responsable de la section futsal du FCD03.



Son effectif a su profiter des points faibles de son adversaire. «La différence était clairement dans la concentration. On a su profiter des faiblesses du Samba 7 ALSS. Ils ont eu aussi des occasions nettes mais nos gardiens étaient très attentifs. Ils ont changé de style de jeu, on sentait encore un peu d'instabilité et on a su en profiter. Avec ce nouveau coach, je crois que ce sera une équipe qui fera mal à l’avenir.»

L’AS Sparta Dudelange a également débuté avec un succès face au FC Nordstad (6-2). Une victoire en ouverture de championnat, ce n’était jamais arrivé aux hommes du président Daniel Marques depuis l’officialisation du championnat il y a trois ans. «Pendant les dix premières minutes, on était très nerveux. On avait déjà senti pendant la semaine cette nervosité et on a offert deux buts sur des approximations», explique-t-il.



«A partir du moment où on a marqué le 1-2, l'équipe s'est libérée et a commencé à faire circuler le ballon. Le gardien de Nordstad, jusqu'au 2-2, a fait beaucoup d'arrêts décisifs mais on a réussi à trouver les failles.» Pourtant, les coriaces Nordistes avaient pris ce match par le bon bout. «A 0-2, ils sont restés plus bas et ont attendu qu'on fasse plus d'erreurs. C'est vrai qu'à 0-2 ils ont eu deux dix mètres qui ont atterri sur les poteaux, mais à partir de là on a pris le match en main. On a commencé à faire moins d'erreurs techniques et à bien faire circuler le ballon.»

Dylan Vasconcelos (en bleu, Futsal US Esch) et Ramiro Valente (Racing FC Union Luxembourg).

Photo: Stéphane Guillaume

Le match entre le Futsal US Esch et le Racing FC Union Luxembourg a été particulièrement virulent avec un total démesuré de 28 fautes sifflées par le duo arbitral. Les deux gardiens ont été à pied d’œuvre durant toute la rencontre et c’est le plus réaliste devant le but qui a su triompher (2-4). Filipe Silvestre, responsable de la section futsal de Esch, était particulièrement remonté contre l’arbitrage. Il exprime son désarroi dans cette interview :



Clervaux et Pétange assurent

L’Union Titus Pétange Futsal a été chercher une victoire sur le sol du FC Bettendorf, une formation qui a les mêmes objectifs. C'est-à-dire le maintien. Dans cette salle propice au spectacle, les buteurs n’ont pas dérogé à la règle et ont planté un total de vingt-deux buts (6-16). Le Pétangeois Tiago Carvalho a été particulièrement efficace avec six buts personnels.

L’Amicale Clervaux Futsal n’a pas tremblé pour sa première devant son public et face au RAF Differdange que l’on ne peut blâmer, car venu avec sept pions dont deux gardiens. Tout n’a pourtant pas été rose pour les Nordistes qui étaient menés en tout début de match (0-1), ils sont ensuite parvenus à se remettre la tête à l’endroit pour assurer une victoire finale (6-2).

Joël Tavares Dos Santos (maillot foncé, Amicale Clervaux Futsal) tente de s'opposer à la frappe au but signée Kevin Gomes Da Silva (RAF Differdange).

Photo: Stéphane Guillaume

Les résultats de la 1re journée de Ligue 1



Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn - FC Differdange 03 2-6

FC Bettendorf - Union Titus Pétange Futsal 6-16

Futsal US Esch - Racing FC Union Luxembourg 2-4

Amicale Clervaux Futsal - RAF Differdange 6-2

AS Sparta Dudelange - FC Nordstad 6-2