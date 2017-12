L'unique quart de finale de la Coupe de Luxembourg, qui s'est disputé lundi soir, a vu la qualification du FC Nordstad au détriment de l'US Esch. Les trois autres quarts ont été programmés au dimanche 7 janvier.



Par Stéphane Guillaume

Le FC Nordstad s’est joué du Futsal US Esch dans le seul quart de finale disputé avant la trêve hivernale (5-3). Pour la première fois de son histoire, le club nordiste disputera les demi-finales.



Pourtant ce sont les Eschois qui ont été les plus entreprenants en début de match en trouvant notamment la faille assez rapidement (0-1). Les occasions ont été rares au cours de cette première période qui s'est clôturée sur un score de parité (2-2).

L'équipe locale a retrouvé des couleurs en seconde période et pris les commandes du match pour la première fois (3-2) mais les visiteurs ont à nouveau égalisé (3-3). Plus adroits offensivement, les joueurs de Nordstad ont finalement assuré leur qualification (5-3).

«Ce n’est pas que la petite salle qui est à mettre en cause, on a connu quelques difficultés à frapper au but. C’est vraiment l’élément qui nous a manqué le plus. Nordstad en a profité. Si on ne tire pas au but, on ne peut pas marquer ni gagner», regrette l'Eschois Dylan Vasconcelos.

La réaction de Michel Duarte, entraîneur du FC Nordstad

Le point

FC Nordstad (L1) - Futsal US Esch (L1) 5-3

Le dimanche 7 janvier 2018

Racing FC Union Luxembourg (L1) - CS Fola Esch (L2)

Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn (L1) - Futsal Wilwerwiltz (L2)



Union Titus Pétange Futsal (L1) - Amicale Clervaux Futsal (L1)