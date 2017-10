Les huitièmes de finale de la Coupe du Luxembourg ont causé la perte des deux formations differdangeoises. Le RAF a été battu par les pensionnaires de L2 de Wilwerwiltz alors que le champion, Differdange 03, a été éliminé par l'US Esch.

Par Stéphane Guillaume

Une seule formation de Ligue 2 est venue à bout d’un sociétaire de Ligue 1 avec le Futsal Wilwerwiltz qui s'est qualifié en déplacement aux dépens du RAF Differdange (2-7). C’était pourtant rapidement 2-0 pour les locaux avant que les Nordistes amènent plus de vitesse dans leur jeu. Le score aurait même pu être plus lourd sans quelques petites maladresses. «Il y avait une certaine nervosité chez les joueurs. Ce sont des débutants dans le domaine du futsal et il faudra encore un peu de temps pour qu’ils s’affirment», comment Nuno Miguel.

Le coach de Wilwerwiltz a dédié cette victoire à deux joueurs en particulier: «Antonio Mendes Clemente a appris le décès d’un cousin dans la journée et il a tout de même tenu à être présent. Je pense aussi à Dany Ferreira, victime d’une fracture tibia péroné lors de notre dernier match de championnat».

Le parcours du FC Differdange 03 s’arrête au stade des huitièmes de finale, le champion en titre a subi les foudres du Futsal US Esch (1-3). Du côté Eschois, Fábio Faria a été étincelant face à ses anciennes couleurs avec deux buts à son actif. «Il a fait la différence. Mais ce qui compte avant tout chez nous, c’est le collectif. Si Fábio a marqué, c’est que ses coéquipiers ont fait aussi du bon travail», explique Frédérico Silva. Mention spéciale aussi au gardien Lorenzo Panunzio. «C’est un garçon qui s’affirme de plus en plus, il arrive à faire jouer l’équipe et a démontré toute sa valeur», conclut le coach eschois.



Marcelo Fortes se joue de Daniel Vieira et Leandro Parada. L'US Esch a mis fin au parcours de Differdange 03.

Photo: Stéphane Guillaume

Le Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn a aussi validé son ticket pour les quarts de finale grâce à une victoire sur le parquet de l’AS Sparta Dudelange (2-4). Un match assez débridé dans l’ensemble avec des occasions des deux côtés. «Nous avons eu plus de réussite face au but et notre gardien Pedro Marinho a encore été hors norme. Je voulais souligner le travail de l’équipe et du coach. Ainsi que le staff, il fait un travail remarquable malgré le manque de joueurs», précise le vice-président du Samba 7 ALSS, Domenico Laporta.

Le FC Nordstad a souffert face au Futsal Weiler-la-Tour (4-2) mais le principal est acquis à savoir une place en quart de finale. Le mentor de Nordstad Michel Duarte parle d'une rencontre compliquée



Clervaux dans la douleur

Le tenant du trophée, l’Amicale Clervaux Futsal, a galéré pour venir à bout du FC Bettendorf (6-8). Clervaux a été mené à trois reprises mais est tout de même parvenu à prendre l’ascendant à la mi-temps (3-5) et en seconde période. «Comme tout le monde le sait, il n’y a pas beaucoup d’espaces dans cette salle. Mais heureusement, on a eu la mentalité adéquate pour gagner le match. C’était notre pire match de la saison», estime le capitaine clervallois Antonio Ferreira.

L’Union Titus Pétange Futsal s’est débarrassé des 58 LatDevils Garnich sur un score de 6-1. Garnich s’est effondré en seconde période. Le tableau d'affichage indiquait encore 1-1 après les vingt premières minutes de jeu.

Le Racing FC Union Luxembourg n’a pas tremblé face au FC Wiltz 71 (9-2). Tout était déjà dit à la pause avec un score de 6-0 en faveur du club de la capitale avec notamment six buteurs différents, preuve de la polyvalence de l’équipe au niveau offensif.

Enfin dans le duel entre pensionnaires de Ligue 2, le leader des Red Boys Aspelt a été défait par un surprenant CS Fola Esch (7-8) qui prend ainsi sa revanche après la leçon subie en championnat, 13-0, il y a quinze jours.

Les résultats des huitièmes de finale



Union Titus Pétange Futsal (L1) - 58 LatDevils Garnich (L2) 6-1

RAF Differdange (L1) - Futsal Wilwerwiltz (L2) 2-7

FC Bettendorf (L1) - Amicale Clervaux Futsal (L1) 6-8

Racing FC Union Luxembourg (L1) - FC Wiltz 71 (L2) 9-2

AS Sparta Dudelange (L1) - Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn (L1) 2-4



FC Differdange 03 Futsal (L1) - Futsal US Esch (L1) 1-3

FC Nordstad (L1) - Futsal Weiler-la-Tour (L2) : 4-2

Red Boys Aspelt (L2) - CS Fola Esch (L2) 7-8



Daniel Ferreira et le FC Nordstad, ont parfaitement muselé le buteur de Weiler-la-Tour Nusret Agovic.

Photo: Stéphane Guillaume