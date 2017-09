(St. G.) - Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de Luxembourg est désormais connu. Il y a aura trois affrontements entre équipes de Ligue 1, quatre autres seront des duels entre formations de Ligue 1 et de Ligue 2. Le dernier huitième sera une rencontre entre deux équipes de Ligue 2.

AS Sparta Dudelange - Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn, FC Differdange 03 Futsal - Futsal US Esch et FC Bettendorf - Amicale Clervaux Futsal: voilà les six équipes de l’élite du futsal luxembourgeois qui vont en découdre dans le cadre des huitièmes de finale. Aucune véritable affiche ne sort du lot. FC Differdange 03 Futsal - Futsal US Esch était cependant une demi-finale des play-offs titre du défunt championnat.

Quatre matches verront des équipes de Ligue 1 et de Ligue 2 s’opposer. A priori, ils seront sans doute déséquilibrés: Racing FC Union Luxembourg - FC Wiltz 71, RAF Differdange - FC Wilwerwiltz, Union Titus Pétange Futsal - 58 LatDevils Garnich et FC Nordstad - Futsal Weiler-la-Tour.

On notera aussi qu’il n’y aura qu’un seul duel entre équipe de Ligue 2 puisque les deux nouvelles formations à faire leurs apparitions dans ce championnat seront opposées. Les Red Boys Aspelt et le CS Fola Esch seront aux prises.

Le programme des huitièmes de finale

Les rencontres sont prévues le 29 octobre



AS Sparta Dudelange (L1) - Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn (L1)

RAF Differdange (L1) - FC Wilwerwiltz (L2)

Union Titus Pétange Futsal (L1) - 58 LatDevils Garnich (L2)

Racing FC Union Luxembourg (L1) - FC Wiltz 71 (L2)

FC Differdange 03 Futsal (L1) - Futsal US Esch (L1)

Red Boys Aspelt (L2) - CS Fola Esch (L2)

FC Bettendorf (L1) - Amicale Clervaux Futsal (L1)

FC Nordstad (L1) - Futsal Weiler-la-Tour (L2)