L’année 2018 a débuté avec les quarts de finale de la Coupe du Luxembourg. Des rencontres qui ont vu les qualifications de Clervaux, le tenant du trophée, et des deux équipes de Ligue 1 le Racing Luxembourg et le Samba Seven Niederkorn.



Par Stéphane Guillaume

Le match entre l’Union Titus Pétange Futsal et l’Amicale Clervaux Futsal a été riche en buts avec un score final de 6-11 mais aussi pas moins de vingt-cinq fautes ont été sifflées par le duo arbitral. Clervaux a toujours été en pole durant cette rencontre: 1-4 (15e), 2-5 (mi-temps) et 5-8 (30e). Le Croate Ernad Masic a été l'homme du match avec quatre buts personnels au compteur. Sa couverture de balle et son jeu en pivot, au niveau de l’arc de cercle des six mètres, ont été décisifs.



La réaction de Filipe Pinto, l'entraîneur de Clervaux

Le Samba 7 Niederkorn a été mis en difficulté durant une mi-temps par les pensionnaires de Ligue 2 du Futsal Wilwerwiltz (7-3). C’était même 0-3 après quinze minutes de jeu et on pensait l’exploit réalisable. Malheureusement, le manque de fraîcheur et la vivacité locale ont joué un mauvais tour aux Nordistes et à la mi-temps, les deux équipes étaient dos à dos (3-3).



«On a bien défendu durant quinze minutes. L'inexpérience de certains joueurs et la fatigue physique ont fait la différence», explique Nuno Miguel, l’entraîneur de Wilwerwiltz.



La lanterne rouge de Ligue 2 a tenté de jouer son va-tout, mais le pressing du Samba Seven n'a pas facilité la tâche des hommes de Nuno Miguel qui a dû faire face à huit défections (blessures ou suspensions) et composé un groupe avec des joueurs en manque de temps de jeu.



Admir Agovic et le Racing Union Luxembourg ont déroulé face au Fola Esch.

Photo: Stéphane Guillaume

Enfin comme on pouvait s’en douter, le CS Fola Esch a ramassé une gifle de la part du leader de Ligue 1, le Racing FC Union Luxembourg (1-16). Les Eschois ont pourtant frappé le poteau d’entrée de jeu mais au fil des minutes, le Racing a pris confiance et enfilé les buts à la pelle. Tout était déjà dit à la mi-temps avec un score de 0-6.

Les résultats des quarts de finale

Union Titus Pétange Futsal - Amicale Clervaux Futsal 6-11

CS Fola Esch (L2) - Racing FC Union Luxembourg 1-16

Samba Seven Niederkorn (L1) - Futsal Wilwerwiltz (L2) 7-3

Disputé le 11 décembre 2017: FC Nordstad - Futsal US Esch 5-3

Mise à jour de la 4e journée de L1

RAF Differdange - FC Differdange 03 4-10