Le point culminant de la saison est enfin arrivé, la finale des play-offs, qui sera jouée au meilleur des trois manches, désignera le champion et le successeur du FCD03. Qui du Racing FC Union Luxembourg ou de l’Amicale Clervaux Futsal sera sacré?

Futsal: Clervaux et le Racing ont rendez-vous avec l’histoire

Lindorfo Pinto, joueur du Racing, apporte quelques précisions sur cette finale

Par Stéphane Guillaume

Tous les passionnés de futsal au Luxembourg attendent ce moment avec impatience car la finale des play-offs est toujours synonyme de spectacle et de beau jeu. Les deux équipes, qui vont croiser le fer pour tenter de décrocher ce titre, faisaient partie des favoris du début de saison. Le Racing, invaincu en championnat depuis ses débuts il y a deux saisons, et l’Amicale Clervaux Futsal toujours présent lors des grands rendez-vous.



Le club de la capitale, vainqueur de la phase classique, a déjà battu trois fois son adversaire clervallois durant cette saison, deux fois durant la phase classique et la troisième lors des demi-finales de Coupe du Luxembourg. «C’est une équipe qui ne baisse jamais les bras, qui croit en ses capacités et dans sa philosophie de jeu», affirme le Racingman Lindorfo Pinto.



«Clervaux cherche beaucoup Ernad Mašić et Norberto "Guri" Ferreira dans leur jeu offensif car ils peuvent faire la différence à tout moment, ils savent aussi garder la balle pour que le reste de l’équipe puisse monter et se rapprocher d’eux. Sans ignorer les autres éléments qui peuvent très bien le faire aussi. C'est aussi une équipe disciplinée aussi bien en match qu'à l'entraînement.»

«Il n’y a pas de favori»

Le club de la capitale a déjà remporté un trophée cette saison et non des moindres avec la Coupe du Luxembourg. Il est donc toujours en course pour réaliser le doublé. La seule défaite du Racing remonte à la finale 2017 de Coupe du Luxembourg contre... Clervaux.



«Depuis notre création, on n'a connu qu’une seule défaite et justement contre l'Amicale en finale de la Coupe de Luxembourg. Ce qui peut aussi être encore une source de motivation pour réussir le doublé ou rester invaincu. Cela fait partie de nos objectifs pour cette année et on fera tout pour les atteindre.»

Le Racing et Lindorfo Pinto en tête partent avec les faveurs des pronostics mais ils savent très bien que l’Amicale va les attendre de pied ferme. Les Nordistes viennent d’éliminer Differdange 03, le champion en titre en demi-finale. «Pour moi, il n’y a pas de favori pour cette finale. Toute l’année les deux équipes ont travaillé pour arriver à cette finale. Elles vont faire tout pour arracher ce titre. Pour le premier match, on va tout faire pour s'imposer grâce au soutien de nos supporters.»

Dimanche à 19h première manche de la finale: Racing FC Union Luxembourg - Amicale Clervaux Futsal



Cette finale 2018 opposera deux des meilleurs buteurs de la saison: Carlos Soares (Racing) et Norberto "Guri" Ferreira (Clervaux). Photo: Stéphane Guillaume