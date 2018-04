La troisième manche de la dernière demi-finale des play-offs a tourné en faveur de l’Amicale Clervaux qui rejoint le Racing FC Union Luxembourg en finale. Dans l’ultime match de barrage Ligue 1 vs Ligue 2, le FC Nordstad a renouvelé son bail en Ligue 1.

Sport 2 min.

Futsal: Clervaux en finale, Nordstad sauve sa peau en Ligue 1

Par Stéphane Guillaume

Le constat est amer pour le FC Differdange 03 qui s'apprête à signer une saison blanche. Il peut d’ailleurs s’en vouloir avec cette élimination au stade des demi-finales des play-offs face à l’Amicale Clervaux Futsal (6-8). Les Differdangeois menaient 4-0 après dix minutes de jeu et 6-4 après trente minutes. La suite est connue avec une nouvelle remontée clervalloise, après être revenu à 4-4.

«On ne peut que s’en prendre à nous-même!», confie Davide Chalmandrier, le capitaine de Differdange reconnaît la force de caractère de son adversaire. «On menait 4-0 puis on laisse l’Amicale revenir dans le match, on a été moins efficace et défensivement on a laissé trop de largesse. Il faut féliciter Clervaux pour leur force de caractère, on les a laissés revenir et cela s’est payé cash à la fin.»



Certains diront que c’est le plus méritant qui a gagné car il fallait un mental d’acier pour revenir deux fois au score puis prendre un avantage de deux buts durant les prolongations alors que le score était de 6-6 à la fin du temps réglementaire. «On a pu assister à trois grands matchs de futsal face à une grande équipe de Differdange. Je trouve que nous avons mérité cette victoire car les joueurs ont tout donné. L’Amicale c’est un esprit, c’est la combativité, c’est la puissance et surtout l'envie de lutter jusqu’à la fin même si le score est de 4, de 5 voire 6-0, on lutte toujours jusqu’à la fin», reconnaît Carlos Fonseca, le président de Clervaux.



Daniel Pereira au marquage sur Jorge David. Nordstad a émargé dans les derniers instants face aux 58 Latdevils Garnich pour assurer son maintien. Photo: Stéphane Guillaume

Nordstad prolonge son bail



Le barrage Ligue 1 vs Ligue 2 a également livré son verdict et c’est finalement le pensionnaire de Ligue 1 du FC Nordstad qui sauve sa tête à l'issue d'une rencontre intense face aux 58 Latdevils Garnich (6-4). Pas moins de trois cartes rouges, dont deux pour les maîtres à joueur de Garnich, David et Ramirez, ont été brandis par le duo arbitral. La différence en faveur des Nordistes s'est faite durant les trente dernières secondes de jeu. Jusque-là, aucune des deux formations n’arrivaient à prendre le large puisque c’était 4-4 avant d’entamer la dernière minute de jeu.

La réaction de Marco Fonseca, président de Nordstad

Le point

3e manche de la dernière demi-finale des play-offs

FC Differdange 03 - Amicale Clervaux Futsal 6-8

3e manche du match de barrage Ligue 1 vs Ligue 2

FC Nordstad - 58 Latdevils Garnich 6-4

Antonio Abreu trop juste pour stopper Ricardo Lima. Differdange a échoué face à l'Amicale Clervaux. Photo: Stéphane Guillaume