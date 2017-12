Le CS Fola Esch est un des deux derniers représentants de Ligue 2 encore en lice en quart de finale de la Coupe de Luxembourg. Le sort lui a réservé un périlleux déplacement chez le leader toujours invaincu de Ligue 1, le Racing FC Union Luxembourg. La parole à Christopher da Graça, responsable de la section futsal du club eschois.

Par Stéphane Guillaume

Christopher, le bilan n’est guère folichon pour une première participation du Fola au championnat de Ligue 2, avec une avant-dernière place au classement. Comment l'expliquez-vous?



Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ce piètre bilan. Les débuts d'un comité sans expérience, et des faits en dehors du futsal stricto sensu. A cela vient s’ajouter une équipe jeune, inexpérimentée et aucune salle pour s’entraîner. Autant de faits qui expliquent notre situation actuelle.

Et si vous deviez retracer le parcours du Fola dans cette première moitié de championnat de L2 un peu plus dans le détail...



Nous avons perdu le premier match contre Garnich suite à une bourde administrative, car nous avions laissé jouer un joueur sans l’accord de son équipe de football à 11. Lors du second match, perdu... 0-13 contre Aspelt, il y avait un manque d'effectif sur le banc. C’était une lourde défaite, mais je tire mon chapeau aux joueurs, qui ont terminé le match dans ces conditions extrêmement difficiles. Rebelote ensuite contre Wiltz, avec une défaite à nouveau à cause d’un effectif trop juste. Après cela, on a pu bénéfécier d'un cadre plus étoffé, et les résultats ont commencé à arriver: une qualification en Coupe contre le leader du championnat de L2, Aspelt, suivie d'un match nul, et donc, notre premier point en championnat face à Colmar-Berg. Puis, enfin une victoire à la maison contre Wilwerwiltz, confirmée surtout par un second succès, cette fois contre le leader, Aspelt, jusque-là invaincu cette saison en championnat.



Ces derniers résultats signifient-ils que la roue est en train de tourner à Esch?

Oui, je le confirme, avec beaucoup de volonté et d’ambition. Mais il reste encore des questions sans réponse, comme par exemple le problème de la salle d'entraînement qui est un frein à la progression des joueurs. Mais notre jeu s'améliore de match en match, c'est un fait indéniable.



Vous début de campagne a été chahuté, avec l’arrivée, puis le départ prématuré des renforts et des coaches venus du Portugal. Pourquoi tous ces éléments ont-ils fait long feu au Luxembourg?

C’était un malentendu des deux côtés, et un manque d’organisation également. Bien sûr, le fait que nous ne possèdons pas de salle attitrée pour nous entraîner a aussi joué un rôle. On s’est quittés sur des bonnes bases et en bons termes, et aucune porte ne reste irrémédiablement fermée pour envisager une nouvelle collaboration à l'avenir, mais dans des meilleures conditions cette fois.

Ce dimanche (19h) en quart de finale de la Coupe, vous vous frottez au leader invaincu de Ligue 1, le Racing Luxembourg. Appréhendez-vous ce débat comme un match de gala ou un véritable défi à relever?



On aurait voulu tomber sur un autre adversaire, comme tout le monde, mais le tirage en a décidé ainsi... Maintenant, c'est à nous de faire face et les joueurs du Fola sont prêts à défier cet adversaire redoutable. Nous ne le prenons pas comme un match de gala, mais bien comme un défi à relever, car cela reste un match de Coupe où tout est possible. Il se dispute sur le parquet, pas dans les médias. Parler d'un simple match de gala serait enlever notre propre mérite d'être arrivé à ce stade de la compétition. C'est une chance d'affronter la meilleure équipe et les meilleurs joueurs du pays. En outre, je fais remarquer que nous avons une moyenne de 70 spectateurs pour chacun de nos matches à domicile, tout comme à l’extérieur, où ils remplissent les tribunes chez des adversaires en manque de public fidèle.



Le programme des quarts de finale de la Coupe de Luxembourg



Dimanche

19h: Racing FC Union Luxembourg (L1) - CS Fola Esch (L2)

19h: Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn (L1) - Futsal Wilwerwiltz (L2)

19h30: Union Titus Pétange (L1) - Amicale Clervaux (L1)

Lundi

20h: FC Nordstad (L1) - US Esch (L1)