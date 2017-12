L’Amicale Clervaux est occupée à réussir pleinement son premier tour du championnat, avec sept victoires pour seulement une petite défaite au compteur. Lors de la neuvième et dernière journée programmée avant la trêve, le club nordiste s'en ira défier le leader, le Racing Luxembourg, ce dimanche à 19h.

Le président clervallois, Carlos Fonseca fait le point avant ce choc très attendu.



Propos recueillis par Stéphane Guillaume

Carlos, l'Amicale enfile les succès avec la régularité d'un métronome depuis le début de saison. Tout baigne du côté de Clervaux en ce moment...

Effectivement, je dirais qu'on remplit nos objectifs et que pour l'instant, on accomplit une belle saison. Mais nous n'en sommes encore qu'à la moitié et il reste un long chemin à boucler. Tout est la résultante du travail des joueurs et des entraîneurs. On joue tous les matches avec la victoire comme objectif. J'en profite pour féliciter tous mes joueurs et tout le staff, qui sont présents même dans les moments plus difficiles.

Quel est l'apport, sur et en dehors des parquets, de vos trois recrues estivales: Igor Lima, Joël Dos Santos et Joao Malheiro?

Un apport considérable, car ils ont vite su s'adapter au futsal au Luxembourg. Ils se sont vite sentis à la maison dans notre club et ont aussi appris à être des joueurs de l'Amicale. Ce qui veut dire qu'ils jouent dans une famille, avec beaucoup d'envie de gagner, et sans jamais baisser les bras avec la mentalité "Amicale". Même en dehors du parquet, ils sont très importants et savent se montrer humbles, et respectent leurs coéquipiers ainsi que les équipes adverses.

Au vu de la défaite (2-5) face au FC Differdange 03, estimez-vous que l'Amicale Clervaux est suffisamment armée pour décrocher le titre cette saison en Ligue 1?



On s’attendait à rencontrer beaucoup de difficultés à l'occasion de ce match contre le FCD03, et on n’a pas su montrer toutes nos capacités. Les faux pas arrivent, mais malgré celui-là, on est toujours dans la course au titre. On s'entraîne et on joue pour concrétiser un rêve: celui d’être champion. On rêve du titre!

L’affrontement que tout le monde attend aura lieu ce dimanche (19h) face à un leader toujours invaincu, le Racing Union Luxembourg. Quelles seront les clés de cette rencontre?

Ce match s'annonce compliqué, car leur invincibilité a porté le moral des joueurs de la capitale au zénith. C'est une équipe constante, avec des joueurs de bonne qualité. Les clés de ce match seront sûrement la concentration, l'envie, et puis l'efficacité. Mais ce qui est sûr, c'est que l'on va assister à un grand match de futsal entre deux équipes visant le même objectif. Que le meilleur gagne!

Le programme de la 9e journée de Ligue 1



Joué jeudi



RAF Differdange - AS Sparta Dudelange 2-7



Dimanche



19h: Racing FC Union Luxembourg - Amicale Clervaux



19h30: Union Titus Pétange - US Esch

Lundi



20h: FC Nordstad - Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn

22h: FC Differdange 03 - FC Bettendorf