On ne jouera pas au futsal le week-end prochain. Le conseil d'administration de la FLF a décidé de suspendre le championnat en raison d'incidents qui ont émaillé la rencontre Wiltz - Wilwerwiltz en Ligue 2 le week-end dernier.

Futsal: bagarre à Wilwerwiltz, prochaine journée reportée

Christophe NADIN

Charles Schaack ne décolère pas. «Il faut marquer le coup même si ça déplaît aux clubs qui ne sont pas concernés.» Les faits remontent à dimanche dernier. Le derby de la onzième journée de Ligue 2 entre Wilwerwiltz et Wiltz a tourné à l'aigre-doux.





Le patron des arbitres raconte la scène. «Un joueur de Wiltz rouspète sur un but marqué contre son équipe parce qu'il estimait qu'une faute avait été commise au préalable. L'arbitre lui montre un carton jaune que le joueur lui arrache des mains. Un autre joueur arrive et agresse alors l'arbitre. S'ensuit une bagarre générale et une intervention de la police.»





C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Charles Schaack, président de la commission du futsal. «C'est inacceptable. Ce n'est pas le sport que l'on veut voir. Bien sûr qu'on n'est pas à l'abri d'un débordement mais il faut marquer le coup pour que les esprits changent.»





Les sanctions qui tomberont vendredi prochain au Tribunal Arbitral seront très lourdes.