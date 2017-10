Dans ces huitièmes de finale de Coupe du Luxembourg, les pensionnaires de Ligue 2 des 58 LatDevils Garnich ont hérité de l'Union Titus Pétange Futsal (Ligue 1) comme adversaire. André Silva, joueur ainsi que président garnichois, espère créer une surprise.



Par Stéphane Guillaume



André Silva, vous êtes joueur ainsi que le président des 58 LatDevils Garnich. En trois matchs de Ligue 2, vous n'avez glané qu'un succès sur tapis vert face au Fola. Pourtant, le club avait annoncé ses ambitions de Ligue 1 avant l'entame de la saison. Comment expliquez-vous ce mauvais départ?

Ce n'est pas le début de saison que nous avions prévu. Mais le championnat est long et nous allons certainement récupérer les points perdus. Nous dépendons encore de nous-mêmes, car nous avons encore deux matchs contre chaque équipe. L'objectif reste possible et avec dévouement, humilité et détermination nous pouvons revenir à notre niveau habituel. Le minimum que nous ambitionnons aujourd'hui est d'atteindre la seconde place de barragiste.

Mario Noronha était venu pour encadrer l'équipe au niveau du coaching et n'est resté que quelques semaines. Pourquoi ce départ prématuré?

Après environ un mois de travail avec Mario, nous avons commencé à éprouver des difficultés avec sa méthodologie de travail par rapport à ce que l'équipe était habituée à produire en termes de futsal. Il y a eu plusieurs adaptations et changements par rapport au système et au modèle de jeu habituel. Après les deux premières journées de la ligue belge, où nous évoluons en deuxième provinciale, nous avons pris la décision de mettre un terme à notre collaboration. Depuis lors «nous sommes toujours en pré-saison» et j'espère bientôt que nous allons revenir à notre niveau habituel. Je profite de l'occasion pour le remercier publiquement pour tout le travail et le dévouement dont il a fait preuve.

Vous venez d'embrigader l'ancien entraîneur du Futsal US Esch, Bruno Timoteo. Est-ce que son rôle au sein de votre effectif sera de l'encadrer ou seulement de jouer?

Bruno vient avec un rôle unique de joueur expérimenté. Dans cette phase de transition, il peut être très important au groupe de travail pour redécouvrir ce que nous avons déjà fait en matière de futsal dans le passé.

Ce week-end, c'est un huitième de finale de Coupe du Luxembourg qui vous attend avec un déplacement chez l'Union Titus Pétange. Quelles sont vos chances de qualification face à ce pensionnaire de Ligue 1?

Nous savons que l'Union Titus Pétange Futal a maintenu la même philosophie que celle de la saison précédente, s'améliorant dans certains aspects et possédant une salle aux dimensions auxquelles nous ne sommes pas très habitués. Mais par-dessus tout, nous avons une équipe qui se dirige vers une nouvelle motivation et une volonté de pratiquer le futsal auquel nous avons habitué, auparavant, de nombreuses personnes. Je pense que le facteur de jouer à domicile offre un léger avantage à l'équipe visitée mais dans cette compétition, nous voulons être l'une des surprises.

L'équipe des 58 LatDevils Garnich.

Photo: Stéphane Guillaume

Le programme des huitièmes de finale

Dimanche

18h: Union Titus Pétange Futsal (L1) - 58 LatDevils Garnich (L2)

18h: RAF Differdange (L1) - FC Wilwerwiltz (L2)

18h30: FC Bettendorf (L1) - Amicale Clervaux Futsal (L1)

19h: Racing FC Union Luxembourg (L1) - FC Wiltz 71 (L2)

19h: AS Sparta Dudelange (L1) - Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn (L1)

20h: FC Differdange 03 Futsal (L1) - Futsal US Esch (L1)

Lundi

20h: FC Nordstad (L1) - Futsal Weiler-la-Tour (L2)

20h: Red Boys Aspelt (L2) - CS Fola Esch (L2)