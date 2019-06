La délégation luxembourgeoise a connu une arrivée mouvementée sur le sol lituanien, lundi, avant un premier contact avec la pelouse synthétique du LFF Stadionas en soirée.

Sport 3 min.

Fumée à bord, eau du robinet et terrain synthétique

Jean-François COLIN La délégation luxembourgeoise a connu une arrivée mouvementée sur le sol lituanien, lundi, avant un premier contact avec la pelouse synthétique du LFF Stadionas en soirée.

A Vilnius,

Pour les vingt-trois joueurs de la sélection luxembourgeoise, les dix-sept membres du staff et de l'encadrement fédéral, ainsi que pour les sept journalistes du voyage, ce jeudi était le «D-Day», le jour du débarquement en Lituanie, avant le match de vendredi (20h45) en éliminatoires de l'Euro 2020.

Et le moins que l'on puisse dire est que cela n'a pas été... un long fleuve tranquille. En effet, un petit quart d'heure après le décollage du Findel, une... fumée suspecte agrémentée d'une âcre odeur de brûlé a envahi la cabine du biréacteur Fokker 100 affrété par la compagnie roumaine Carpatair (basée à Timisoara) en charter pour l'occasion. Emoi et même... quelques instants d'effroi sur les mines des passagers à la vue du ballet des hôtesses de l'air et du technicien de cabine, gilet jaune fluo sur le dos et... extincteur en main, à la recherche de l'origine de ces funestes émanations.

A l'autopsie, point ne s'agissait-il d'un éventuel cigarillo mal éteint de Marc Diederich, l'officier de presse de la FLF (encore eût-il fallu qu'il les fumât au lieu de les mâchouiller...), mais d'une défection passagère dans le système de climatisation de l'avion.

«J'avais déjà connu ça une fois dans ma vie», narrait un Paul Philipp philosophe après le vol, «et cette fois-là, les voyants s'étaient carrément allumés.»



Un Fokker 100 de la compagnie Carpatair, tel que celui emprunté par la délégation luxembourgeoise ce lundi

Finalement, tout est bien qui s'est bien terminé - sauf que toute la délégation reprendra le... même aéroplane samedi pour Lviv, puis encore mardi pour le voyage retour de Lviv à Luxembourg... - et l'appareil s'est posé en douceur sur la piste de l'aéroport de Vilnius à 13h25 locales (12h25 au Luxembourg).



L'ombre de l'intoxication alimentaire de Minsk

Tout le petit monde a alors pu prendre ses quartiers à l'Hôtel Radisson Blu Royal Astorija, dans le centre-ville de Vilnius pour 15 heures, où attendait un repas à l'attention des joueurs et du staff.



Et place au... second désagrément de la journée, puisque, contrairement aux exigences formulées par Luc Holtz, le groupe ne disposait pas d'une salle à part, isolée du reste des occupants de l'hôtel, tandis que la boisson servie à table était de l'eau... du robinet! Le sang du docteur Reuter, échaudé par l'expérience de la sauce spaghettis avariée et de l'intoxication alimentaire subséquente subie en 2015 à Minsk, en Biélorussie, n'a fait qu'un tour. Et d'aller sur-le-champ demander des explications à la blonde manager de l'établissement, sommée de faire prestement l'échange avec des bouteilles.



Direction en début de soirée le LFF Stadionas - lieu de la joute de vendredi - où l'ultime entraînement avant le match était programmé à 20 heures. Les Roud Léiwen ont ainsi pu se familiariser avec la pelouse artificielle granuleuse où ils évolueront vendredi. Et alors que les internationaux s'égayaient sur l'aire de jeu, les puissants jets d'arrosage se sont mis en action, obligeant les joueurs à se décaler sur un côté du terrain.

Les jets d'eau du LFF Stadionas se sont mis en marche pendant l'entraînement des Roud Léiwen Photo: Jean-François Colin

«Comme on me l'avait annoncé, le synthétique ici est fort différent de celui sur lequel nous nous sommes entraînés en semaine à Stegen», a d'emblée constaté Luc Holtz.



La suite, vendredi à partir de 20h45. Et, cette fois, sans filet...