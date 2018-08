Le FC Metz s’en va à Lens ce mardi en coupe de la Ligue (20h45) pour y défier une formation en pleine forme. Frédéric Antonetti a convoqué 19 joueurs en vue de rivaliser avec un adversaire que les Messins retrouveront dès samedi en championnat à Saint-Symphorien (15h).

Frédéric Antonetti: «Lens est le plus riche, c’est donc le favori»

Propos recueillis par Hervé Kuc



Frédéric, Lens n’a pas joué ce week-end (match reporté à Béziers). Allez-vous tenir compte de cette relative fraîcheur supplémentaire pour façonner votre onze de départ ce mardi?

Je m’occupe de mon équipe, ce n’est pas la situation de Lens qui me fait faire des choix. J’ai senti mon équipe émoussée à Troyes, nous étions moins bien physiquement. Nous avons su nous créer beaucoup de situations favorables mais nous ne les avons pas bien négociées. Cela vient aussi du fait que l’on n’a pas toujours fait les bons choix ni les bonnes orientations.

La Coupe de la Ligue est-elle un réel objectif?

Elle peut créer une dynamique mais le championnat reste la compétition majeure, c’est valable pour nous comme pour toutes les équipes au monde. On affronte un concurrent direct qui fait partie des favoris pour la montée en Ligue 1: Lens est le plus riche financièrement, c’est donc le favori. On va pouvoir se comparer.

Voua allez affronter les Sang et Or à deux reprises en quatre jours. Allez-vous essentiellement axer vos prochaines séances sur la récupération?

La récupération fait partie intégrante d’un athlète de haut niveau. Que l’on joue tous les trois jours ou toutes les semaines. C’est un facteur incontournable voire fondamental. Celui qui a une bonne hygiène de vie se préserve des blessures, son physique est toujours d’un bon niveau et il dure dans le temps.

Tout fonctionne à merveille pour votre formation actuellement…

Le FC Metz aligne une équipe jeune, j’ai fait les comparaisons par rapport aux adversaires affrontés depuis le début de saison, et nous nous positionnons dans la moyenne d’âge la moins élevée. Nos jeunes sont à l’écoute et possèdent une bonne marge de progression et nous alignons des anciens avec de l’expérience. Nous avons des arguments, ce que nous venons de réaliser au cours des cinq premières journées de championnat, il va falloir être capable de le répéter sur une très longue durée et de le renouveler au cours des prochains mois.

Matthieu Udol s’est blessé au genou, allez-vous enrôler un nouvel élément?

Oui, car on ne fonctionne pas sur une semaine mais sur des mois. Je pense qu’actuellement sur la ligne défensive nous ne sommes pas assez armés pour tenir toute une saison. Jonathan Rivierez a fait un très bon match à Troyes mais il peut aussi jouer à droite ou dans l’axe. On aura besoin de lui pour évoluer à plusieurs postes. C’est un avantage d’avoir un joueur comme lui, polyvalent mais aussi et surtout performant.

Que pensez-vous du RC Lens et de son entraîneur Philippe Montanier?

Philippe Montanier? Je ne le connais pas et je n’ai pratiquement pas parlé avec lui. Le RC Lens est costaud dans toutes ses lignes, il n’a pas de faiblesses. C’est le favori de la Ligue 2 car c’est le plus riche (35 millions d’euros de budget contre 30 pour le club grenat, NDLR). Le FC Metz fait partie aussi des favoris mais nous nous situons juste en dessous.



L'avis de Jonathan Rivierez. Auteur d’une très bonne prestation à Troyes, Rivierez pourrait tenir à nouveau le flanc gauche de la défense messine à Bollaert ce mardi soir. «Nous sommes prêts mentalement même si on doit récupérer physiquement. Aller à Lens, c’est un gros test pour nous, c’est la coupe mais cela peut faire vivre le groupe. Nous possédons des grosses ressources mentales, nous sommes armés et Frédéric Antonetti nous le fait sentir tous les jours». Le FC Metz est-il plus fort qu’il y a trois ans? «Nous avons un groupe de qualité mais le coach nous a précisé que c’est en réalisant une série que nous pourrons retrouver la L1. Oui, je pense que défensivement nous sommes plus solides qu’il y a trois saisons.» Prêt pour endosser à nouveau le poste d’arrière gauche? «Je suis certain que mon meilleur poste n’est pas celui de latéral gauche! Certes, c’est un atout, j’essaye de le tenir avec beaucoup d’humilité. Si je dois le faire à nouveau, je le ferais avec plaisir mais il faut que les résultats suivent.»

Le groupe. Delecroix et Oukidja; Jans, Balliu, Sunzu, Boye, Rivierez; Fofana, Cohade, Monteiro, Gakpa, Angban, Hein, Jallow, Nguette, Boulaya; Traoré, Diallo, Niane.