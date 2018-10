Le FC Metz reprend du service en Ligue 2 et la réception de Niort (11e journée) s’annonce coriace. Les hommes de Frédéric Antonetti vont devoir retrouver de l’allant, de la précision et de l’enthousiasme face à un adversaire qui ne se laisse pas faire.

Sport 2 min.

Frédéric Antonetti: «Face à Niort, on va essayer de faire notre jeu»

FC Metz - FC Chamois Niortais ce vendredi à 20h

Le FC Metz reprend du service en Ligue 2 et la réception de Niort (11e journée) s’annonce coriace. Les hommes de Frédéric Antonetti vont devoir retrouver de l’allant, de la précision et de l’enthousiasme face à un adversaire qui ne se laisse pas faire. Emmanuel Rivière est incertain et Thibaut Vion de retour à Saint-Symphorien sous la tunique niortaise.

Par Hervé Kuc



Frédéric Antonetti, que retenez-vous de votre partie amicale disputée face à Dudelange (4-1)?

Généralement, les matches amicaux proposent une première période plus intéressante que la seconde. Face aux Luxembourgeois, certains de nos joueurs ont pu disposer d’un temps de jeu plus important et ça c’est plutôt bien. Globalement, nous avons fait un bon match et j’ai vu des choses intéressantes. Il va falloir les traduire en championnat.

Allez-vous disposer de l’ensemble de votre effectif pour affronter Niort ce vendredi?

Il y a eu pas mal d’éléments appelés en sélection nationale. Opa Nguette est arrivé ce mercredi. Les autres sont attendus ce jeudi et finalement la situation est plus compliquée qu’à Sochaux. Malgré tout, nous possédons une façon de jouer et même si nous tenons compte de la valeur de l’adversaire, face à Niort on va essayer d’imposer notre jeu.

Que pensez-vous de la formation niortaise?

C’est une bonne équipe qui occupe une bonne place au classement général (5e). Elle sait se transformer selon la formation qu’elle affronte et possède la qualité de ne pas se faire aspirer. Niort fait du pressing et évolue en fonction de ce que l’adversaire sait faire. Le FC Metz va tenir compte des rencontres où il a été en difficulté et ceci particulièrement face à des défenses renforcées.

L’enjeu de la rencontre. Le FC Metz (1er, 24 points) a repris le goût du succès, et le commandement de la Ligue 2 par la même occasion en s’imposant à Sochaux (2-1) malgré une prestation moyenne. Une victoire qui relance néanmoins la mécanique et avec huit succès en dix journées, les hommes de Frédéric Antonetti affichent les bonnes statistiques pour se maintenir en haut de l’affiche. Pour recevoir les Chamois Niortais, le technicien grenat va devoir composer un groupe affichant une fraîcheur relative malgré les sollicitations internationales. Emmanuel Rivière (dos) est incertain alors que Niort (5e, 17 points) débarque à Saint-Symphorien avec l’ex-Messin Thibaut Vion au sein de son groupe prometteur et batailleur. Les coéquipiers de Renaud Cohade vont devoir rester sérieux et appliqués afin de ravir leurs supporters.

Boycott. Afin de protester contre les arrêtés préfectoraux et ministériels (interdiction de déplacements principalement) qu’ils jugent abusifs, les groupes de supporters Génération Metz et Gruppa Metz ont décidé de faire la grève des encouragements au cours des vingt premières minutes de la rencontre.

Le prono de la rédaction. Poussive mais finalement victorieuse de Sochaux, la formation mosellane va devoir produire beaucoup plus de jeu face aux Niortais pour espérer une issue très favorable. Notre pronostic: 1-1.