Le défenseur rumelangeois évoque la lourde défaite de son équipe contre Dudelange, dimanche dans le cadre de la 10e journée de championnat mais aussi la course au maintien en BGL Ligue.

François Thior dans Zone Mixte: «Rumelange fait avec ses moyens»

La course au titre, les tops et les flops, l'équipe nationale et la séquence futsal figurent également au programme de ce 43e numéro de Zone Mixte.



