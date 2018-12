Francis De Taddeo: «Le FC Metz doit sacrément se méfier de Oissel»

Les Messins s’en vont à Oissel (Normandie) ce dimanche (13h30) pour y disputer leur 8e tour de la Coupe de France face à une formation qui évolue en National 2. Un voyage qui pourrait s’annoncer périlleux selon Francis de Taddeo, qui est devenu l’été dernier le nouveau directeur du centre de formation de Montpellier.

Les Messins s’en vont à Oissel (Normandie) ce dimanche (13h30) pour y disputer leur 8e tour de la Coupe de France face à une formation qui évolue en National 2. Un voyage qui pourrait s’annoncer périlleux selon Francis de Taddeo, qui est devenu l’été dernier le nouveau directeur du centre de formation de Montpellier.

Propos recueillis par Hervé Kuc

Francis, quelles sont vos impressions après vos premiers mois à la tête du centre de formation montpelliérain?

C’est la première fois de ma vie que je travaille au sud de la Loire. A Montpellier, j’ai découvert des gens et une région que j’apprécie. Il y avait le président Louis Nicollin, un personnage emblématique qui est toujours présent dans le cœur des gens, comme il y a encore Carlo Molinari à Metz. Leurs valeurs sont semblables: des gens honnêtes et passionnés.

L’ex-Messin Florent Mollet (27 ans) est arrivé cet été à Montpellier. Le club est-il satisfait de sa venue?

Tout va très bien pour lui. Bruno Carotti se réjouit de l’avoir fait venir, tout comme notre entraîneur, Michel Der Zakarian. Florent possède le profil du joueur qu’il fallait au Montpellier Herault Sport Club, et il joue un rôle important dans la façon de jouer de l’équipe comme dans les résultats obtenus jusqu’à présent.

Depuis quelques mois, le centre de formation messin n’est plus dirigé par Denis Schaeffer, mais par Olivier Perrin. Qu’en pensez-vous?

Je me souviens qu’en 2006, j’y étais avec Denis et Olivier, et à l’époque le FC Metz occupait la seconde place européenne au niveau des centres de formation. La première position était détenue par le Real de Madrid. Nous étions régulièrement installés dans le Top 5, alors que notre budget n’était pas élevé. Aujourd’hui, j’observe que c’est plutôt de Dakar (Académie Génération Foot) que la différence se fait. En bon président, Bernard Serin a été avisé de miser sur cette académie. Olivier Perrin est un expert en matière de formation et avec l’aide de Grégory Proment et Sylvain Marchal, je suis persuadé que le FC Metz va revenir dans le peloton de tête.

En Ligue 2, le FC Metz (1er, 38 points) se porte très bien. Comment jugez-vous le parcours des Mosellans?

Je suis ravi de les voir en tête. Les Messins auraient même pu compter deux ou trois points supplémentaires, mais heureusement pour les autres, les hommes de Frédéric Antonetti ont commis des faux pas. En Ligue 2, il faut faire attention à la formation que l’on n’attend pas, qu’on ne voit venir qu’au dernier moment. Etre annoncé comme le favori de l’épreuve n’est pas une chose facile à assumer, mais le FC Metz gère bien cette situation. J’estime que l’équipe possède encore une belle marge de progression et je suis persuadé que l’entraîneur saura trouver les quelques petits ajustements pour y arriver. Je suis très confiant en ce qui concerne le retour en Ligue 1.

Ce dimanche, c’est à Oissel que les Messins tenteront de se qualifier pour les 32es de finale de la Coupe de France. Connaissez-vous cette équipe?

Oui, car lorsque j’étais à Caen, avec l’équipe réserve, nous avions perdu quelques points face à Oissel en championnat. Leur terrain est assez compliqué, l’environnement assez champêtre et, sur ce genre de pelouse, il est délicat de mettre du rythme à la rencontre. C’est une formation qui est capable de s’adapter tactiquement à son adversaire et le FC Metz doit sacrément se méfier de ce déplacement. Il existe un esprit à Oissel, et ses joueurs ont l’habitude de ce genre de rendez-vous.