Francfort: une 4e victoire pour Kristoff, Tom Wirtgen 12e chez les Espoirs

Le Norvégien Alexander Kristoff (UAE) a remporté ce mardi la classique Eschborn-Francfort, il s'agit de la quatrième victoire consécutive dans cette épreuve pour le champion d'Europe. A noter également la très belle 12e place de Tom Wirtgen dans la course réservée aux U23.

(ER) - Malgré les modifications imposées par les organisateurs, la victoire de la Eschborn-Francfort s'est jouée à nouveau au sprint. Mais contrairement aux éditions précédentes, c'est un peloton nettement plus réduit (une vingtaine de coureurs) qui s'est disputé la victoire finale. Lauréat en 2014, 2015 et 2016, Alexandre Kristoff a ajouté une quatrième victoire de rang à son palmarès.



L'ancien coureur de la Katusha a dominé sur la ligne l'Australien Michael Matthews (Sunweb) et Oliver Naesen (Ag2r). L'emballage final a été marqué par l'erreur de trajectoire de Fernando Gaviria. Le Colombien de la Quick-Step a lancé son attaque à 500 m de la ligne mais dans l'ultime virage, il a été surpris par la trajectoire d'une moto, ce qui l'a obligé à couper son élan.



Le parcours de 212,5 km, avec notamment 3.500 m de dénivelé, a rendu la course débridée et les attaques ont été nombreuses. Il s'en est d'ailleurs fallu de peu qu'un quatuor d'échappés aille au bout. Bernard, Bole, Buchmann et Spilak ont été repris à moins de 3 km du but. Alex Kirsch, unique représentant luxembourgeois, n'a pas rallié l'arrivée.



Confusion dans la course des U23



Après sa victoire sur les routes du Tour du Jura, Tom Wirtgen a confirmé ses excellentes dispositions actuelles en se classant ce mardi 12e de la 56e édition de la Eschborn-Frankfurt. Le Luxembourgeois de la formation AGO-Aqua Service s'est retrouvé dans un groupe de tête de 24 hommes qui s'est disputé la victoire finale dans les rues de Francfort.

Le Danois Niklas Larsen s'est montré le plus rapide en bouclant les 143 km en 3h30'50" alors que Wirtgen a fini dans le même groupe que le lauréat du jour. D'autres coureurs luxembourgeois étaient aussi de la partie sous le maillot de la sélection nationale. Pit Leyder a joliment tiré son épingle du jeu en se classant 29e à 1'04". Luc Wirtgen a fini 37e à 1'04", Jan Petelin 62e à 1'04", Maxime Weyrich 83e à 1'17" et Larry Valvasori 93e à 1'17". A noter encore les abandons de Félix Schreiber et Rik Karier.

A noter encore que le final de la course des U23 a été marqué par une énorme confusion. Si au départ trois tours finaux étaient prévus, il n'y a pas eu de cloche pour annoncer l'ultime tour alors que le speaker a annoncé qu'il restait encore un tour à accomplir. Le premier sprint a été dominé par Larsen puis les coureurs ont accompli le dernier tour et cela a donné lieu à un nouveau sprint remporté à nouveau par le Danois. Un fait de course qui a donc influencé le classement final de cette épreuve car dans un premier temps, Tom Wirtgen était classé sixième.

Le jury des commissaires a décidé de ne tenir compte que du second sprint pour établir le classement final.