Après Didier Deschamps, ce samedi après-midi, Luc Holtz s'est prêté au jeu des questions-réponses avec la presse. Le sélectionneur national a réaffirmé que son équipe jouerait crânement sa chance.

Propos recueillis à Toulouse



De la nervosité avant d'affronter la France? «Il ne faut pas que les joueurs soient nerveux mais plutôt qu'ils se réjouissent de jouer contre la France devant une belle coulisse, un stade plein.»

L'importance du match pour les Bleus. «Une victoire contre les Pays-Bas ou le Luxembourg, c'est toujours un gain de trois points. Mais, effectivement, la différence entre les deux pays est plus grande. Nous allons compenser notre différence de niveau avec la France par beaucoup d'envie, beaucoup de motivation.»

La richesse offensive des Bleus. «Nous allons prévoir tous les scénarios possibles. Didier Deschamps possède de nombreuses options avec les Lemar, Mbappé, etc. De toute façon, il n'y a pas de grandes différences entre tous ces joueurs qui ont l'habitude de répéter les matches à haut niveau. Il n'y a qu'à voir le montant des derniers transferts pour constater qu'ils sont considérés comme des joueurs de classe mondiale. Comment faire face à ces joueurs? Je vais essayer de trouver des solutions. On verra demain soir si on les a trouvées.»

A la question (quelque peu étrange) du respect envers la France (un peu énervé par la question). «Je l'ai déjà dit et je le redis, pour moi la France fait partie des grands favoris pour la prochaine Coupe du monde. Mais nous n'aurons pas peur et nous nous présenterons avec nos qualités et nos défauts.»

Le Luxembourg peut-il poser des problèmes à la France? «Le match aller est notre match-référence de cette campagne qualificative. Nous étions bien en place, on a inscrit un but et on aurait pu en marquer un autre. Ici (à Toulouse), ils sont à la maison et seront soutenus par un public chaud.»

Les différences avec le match aller. «Il n'y a pas tellement de différences. Chez nous ce sont Payet et Dembélé qui avaient joué. Demain (dimanche), ce sera Mbappé, Thauvin ou Coman. Mais si on a la possibilité de marquer on ne va pas s'en priver. »

La victoire contre la Biélorussie a-t-elle changé l'approche du match? «Non, pour moi, c'est la performance de l'équipe qui m'importe le plus. Si, sur le long terme, la performance est bonne, les résultats suivront.»

La France a-t-elle des failles? «Elle en a peu, mais elle en a. On va essayer d'en trouver pour les exploiter. »