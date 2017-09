Comme son capitaine Hugo Lloris, juste avant lui, Didier Deschamps a réaffirmé ce samedi en conférence de presse l'importance pour les Bleus de cette rencontre face au Luxembourg.

Propos recueillis en conférence de presse à Toulouse

Les Bleus et le Luxembourg : «Le haut niveau, c'est confirmer sans cesse. Ce ne sera pas le même adversaire (que les Pays-Bas ce jeudi). A l'aller, ils nous avaient créé des difficultés. Sur le dernier match, ils ont dominé la Biélorussie (1-0). Je ne suis pas là pour faire peur. On les respecte. On a pris les mêmes précautions dans l'analyse par rapport à d’autres rencontres. On est dans l'obligation de confirmer. Les trois points de demain sont importants. Mais plus on sera efficace, mieux ce sera. On est mieux après le match de jeudi qu'avant. On va attaquer ce match-là pour le gagner et être le plus efficace possible. C'est ça respecter l'adversaire. On se rapproche de la fin. Avoir trois points de plus avant les deux derniers matches, c'est notre objectif».

Les Bleus et la pression. «Aujourd'hui, qu'on soit dans une position plus confortable, il n'y a aucun doute (après le succès sur les Pays-Bas 4-0) . Mais depuis lundi, personne n'avait la tête à l'envers. On se préparait par rapport aux échéances. De la pression? La pression, c'est autre chose. Ce sont des gens qui se lèvent à 6h du matin pour aller travailler. Malgré tout, malgré l'importance du match jeudi, il y avait de la sérénité et de la tranquillité. Le groupe n'est pas euphorique comme il n'était pas soucieux et inquiet outre mesure avant jeudi».



Les Bleus et Mbappé. «Il est plus attaquant axial, dans un système à deux. C'est là où il a fait voir de très belles choses. Mais je peux l'utiliser à tous les postes. Il a la qualité, la vitesse… Il ne me bluffe pas. Je ne l'appelle pas par hasard. Il aura encore des étapes à franchir. C'est bien qu'il ait pu marquer son premier but jeudi. Bien sûr qu'il a une marge de progression. Mais sur ce qu'il fait à son âge, il fait partie des joueurs un peu hors-norme».