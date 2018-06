En se quittant dos à dos sur un triste 0-0 ce mardi à Moscou, la France, déjà qualifiée, et le Danemark, dans cet ordre, ont validé leur place en huitièmes de finale du Mondial 2018. Dans l'autre rencontre du groupe C disputée mardi, le Pérou a dominé l'Australie deux à zéro.

France - Danemark (0-0): le nul de la concorde

Jean-François COLIN En se quittant dos à dos sur un triste 0-0 ce mardi à Moscou, la France, déjà qualifiée, et le Danemark, dans cet ordre, ont validé leur place en huitièmes de finale du Mondial 2018. Dans l'autre rencontre du groupe C disputée mardi, le Pérou a dominé l'Australie deux à zéro.

Au terme d'une rencontre d'une qualité très médiocre, la France et le Danemark, tous deux qualifiés pour les huitièmes de finale, ont signé le premier 0-0 de la Coupe du monde 2018, ce mardi après-midi au stade Loujniki de Moscou. Un partage qui scelle la situation en tête du groupe C, où la France termine première avec sept points, devant le Danemark, deuxième avec cinq unités.



Trente-six ans plus tard, et après deux sorties infructueuses (deux défaites 0-1 contre le Danemark, puis la France), le Pérou a enfin trouvé un successeur à Guillermo La Rosa, auteur du dernier but de la Blanquirroja contre la Pologne au Mondial... 1982: l'attaquant de Watford Andre Carrillo a ouvert la marque après 18 minutes contre l'Australie, qui pouvait toujours espérer se qualifier en cas de victoire. Mais un deuxième but péruvien, oeuvre de la star Paolo Guerrero à la 50e minute a définitivement enterré les illusions des Soccceroos, qui ferment finalement la marche du groupe C avec une seule petite unité au compteur.

Grâce à cette victoire deux buts à zéro, le Pérou, déjà éliminé après deux matches, sauve l'honneur et se classe donc troisième avec trois points.



La France affrontera samedi à 16 heures à Kazan en huitièmes de finale le deuxième du groupe D (Argentine, Nigeria, Islande ou Croatie), tandis que le Danemark se frottera lui au vainqueur de ce même groupe dimanche à 20 heures à Nijni Novgorod.