L'Espagnol Omar Fraile (Astana) s'est adjugé la 14e étape du Tour de France, samedi, sur les hauteurs de Mende, devant le Français Julian Alaphilippe.

Fraile résiste à Alaphilippe

(AFP) - Fraile, vainqueur pour la première fois sur le Tour, a devancé de quelques secondes le Français Julian Alaphilippe et le Belge Jasper Stuyven. Thomas a terminé dans le même temps que son coéquipier et vainqueur sortant, le Britannique Chris Froome, et le Néerlandais Tom Dumoulin.

Le trio a franchi la ligne à une poignée de secondes du Slovène Primoz Roglic, qui a pris l'avantage dans la montée finale. En revanche, le Français Romain Bardet a fléchi dans le dernier kilomètre de cette ascension très pentue (3 km à 10,2 %). Il a lâché une quinzaine de secondes au groupe de Thomas.

Le peloton s'est présenté au pied de la montée finale, au-dessus de Mende, avec un retard approchant les 20 minutes. Dans cette étape de 188 kilomètres, une échappée-fleuve de 32 coureurs s'est formée dès la première heure, après un début agité.

Plusieurs prétendants (Bardet, Landa, D. Martin) se sont retrouvés piégés, dans des cassures favorisées par le vent de côté, avant que l'équipe Sky ne cesse son effort en raison du changement de cap. L'échappée comprenant des coureurs de 15 équipes différentes (sur 22 présentes dans le Tour) a creusé l'écart sur le peloton qui a laissé faire.

A l'avant, Stuyven a pris ses distances à 35 kilomètres de l'arrivée avec ses derniers compagnons (G. Izagirre, Slagter). Il a abordé la dernière rampe, longue de 3 kilomètres, avec une avance à peine supérieure à une minute et demie. Fraile a attaqué dès le pied et a fini par déborder Stuyven à 500 mètres du sommet. Alaphilippe, qui a attendu plus longtemps, est revenu à son tour, mais trop tardivement pour inquiéter Fraile.

L'Espagnol (28 ans), vainqueur d'une étape du Giro en 2017, participe au Tour pour la première fois. Dimanche, la 15e étape relie Millau à Carcassonne sur un parcours de kilomètres encore favorable aux attaquants, à la veille de la seconde journée de repos.



Bob Jungels a fini 42e de l'étape à 18'53'' du vainqueur du jour. Au classement général, le Luxembourgeois est 12e à 9'53'' de Thomas.