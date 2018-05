La présentation officielle du livre de Christophe Nadin consacré à la carrière de Fränk Schleck, s'est tenue ce vendredi à Mondorf en présence du coureur luxembourgeois, à la veille de la deuxième édition du Gran Fondo.

Fränk Schleck: «Une biographie à 38 ans, une fierté»

«Je suis très fier du résultat, on a très bien collaboré avec Christophe. Débuter par la fin de ma carrière était une excellente idée. On découvre une autre facette de ma personnalité mais aussi les bons et les mauvais moments. Cela m'a donné des frissons. C'est aussi une belle façon de se souvenir des grands moments de ma carrière», a commenté Fränk.



«On a balayé les 14 ans de la carrière de Fränk mais on a aussi évoqué l'aspect vie privée de Fränk. C'est un livre à tiroirs avec de nombreuses anecdotes», a précisé l'auteur du livre .

L'origine du livre et le fil rouge: les confidences de Christophe Nadin





"Fränk Schleck: Le cyclisme dans la peau" de Christophe Nadin

192 pages, 14 x 23 cm, broché. Prix: 22 €.

ISBN (version française): 978-99959-2-023-4.

Disponible en librairie et sur www.editions.lu