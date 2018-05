En marge de la présentation officielle de l'ouvrage consacré à la carrière de Fränk Schleck, ce vendredi à Mondorf, notre confrère et auteur Christophe Nadin évoque la genèse du projet et nous dévoile le fil rouge de cette biographie.

Fränk Schleck se confie dans la biographie "Le cyclisme dans la peau"

(ER) - Sa victoire à l'Amstel Gold Race en 2006 ou encore sa passion pour le Tour de France figurent en position de choix dans ce livre.

Mais les treize chapitres de l'ouvrage dévoilent d'autres moments clés de la vie de ce champion: l'anonymat du peloton, son ascension vers les sommets, ses doutes mais aussi des moments plus intimistes comme la famille, ses racines et son amour invétéré pour son pays et Mondorf.

Un peu plus d'un an et demi après avoir quitté définitivement le peloton professionnel, Fränk est passé à table.

"Le cyclisme dans la peau" est le résultat d'une fructueuse collaboration et le résultat d'une relation de confiance entre le coureur et le journaliste.





"Fränk Schleck: Le cyclisme dans la peau" de Christophe Nadin

192 pages, 14 x 23 cm, broché. Prix: 22 €.

ISBN (version française): 978-99959-2-023-4.



Disponible en librairie et sur www.editions.lu