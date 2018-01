(tof) - Après quatre saisons et demie de bons et loyaux services, Yamukile Mutuale quitte l'US Mondorf. Le défenseur central de 30 ans n'a pas joué une minute en BGL Ligue cette saison. Une fin en eau de boudin qui n'éclipse pas une expérience riche pour lui comme pour le club thermaliste.



«C'est l’histoire du foot. Le jour où l'on fait l'affaire on est des rois, le jour où l'on juge que ce n'est plus suffisant, on se fait débarquer sans ménagement. J'espère que les gens se souviendront de mon investissement pour l'équipe et le club, même quand je n'étais pas sur le terrain. Le reste n'a pas beaucoup d’importance.»



Mutuale était arrivé du CS Pétange en 2013 et a vécu de belles émotions avec l'US Mondorf. «Je ne retiendrai que de bonnes choses ici. La montée en BGL Ligue et l'épopée en Coupe de Luxembourg (2016)», se plaît à rappeler celui qui avoue avoir «noué des contacts au pays, mais pas encore assez avancés pour en dire plus».