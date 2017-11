À trois jours du tirage au sort de la Coupe du monde 2018 organisée en Russie, la FIFA a dévoilé dans le cadre prestigieux du célèbre métro de Moscou l'affiche de la compétition, réalisée par l'artiste russe Igor Gurovich, et qui rend hommage au légendaire gardien soviétique Lev Yachine.

Sur un fond au style «rétro», l'affiche illustre Yachine, tout de noir vêtu, en pleine extension. Il arrête un ballon de cuir, dont le dessin rappelle le territoire russe vu de l'espace.



Lev Yachine, surnommé "L'Araignée noire", gardien soviétique légendaire des années 50 et 60

Photo: AFP

«Il était essentiel que l'affiche officielle représente la Russie dans son rôle de pays hôte», a déclaré Vitaly Mutko, président du Comité d'organisation de l'événement. «C'est pourquoi Lev Yachine a été choisi, un symbole du football russe.»

Yachine, surnommé «l'araignée noire», a participé aux éditions 1958, 1962, 1966 et 1970 de la Coupe du monde, et reste à ce jour le seul gardien de but à avoir remporté le Ballon d'Or (1963). Le gardien natif de Moscou, joueur du Dynamo, et décédé en 1990 à l'âge de 60 ans, est une légende du football russe avec 78 sélections de 1954 à 1967 pour l'URSS.