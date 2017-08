(AFP) - Entre le transfert record (222 M EUR) de Neymar du FC Barcelone au Paris SG, et l'arrivée pressentie de Kylian Mbappé au PSG (prêt avec option d'achat de 180 M EUR selon la presse) en provenance de Monaco, le mercato estival 2017 aura été celui de toutes les folies.

Les trois plus gros transferts de l'été - Neymar, Mbappé et Ousmane Dembélé - sont également les trois plus importants de l'histoire du football, détrônant ainsi Paul Pogba, acheté en 2016 par Manchester United à la Juventus Turin pour 105 M EUR (plus 5 M EUR de bonus maximum), comme joueur le plus cher du monde.

Le PSG serait donc sur le point de débourser plus de 400 millions d'euros entre Neymar et Mbappé, posant sur le long terme des questions sur le fair-play financier, établi par l'UEFA: un club ne peut dépenser plus qu'il ne gagne.

Les 20 clubs du championnat d'Angleterre ont, selon une étude du cabinet Deloitte Sports Business, déjà dépensé 1,17 milliard de livres (1,38 MD EUR à l'époque) à plus d'une semaine de la fin du marché, établissant un nouveau record pour la Premier League.

Pour le mercato estival 2016, le cabinet Deloitte avait estimé à environ 3,3 milliards d'euros le montant total des sommes déboursées par les cinq plus grands championnats européens: Angleterre (1,38 md EUR), Italie (701 M EUR), Allemagne (546 M EUR), Espagne (475 M EUR) et France (196 M EUR).

Tous les postes sont concernés par cette inflation, puisque le jeune Brésilien Ederson Moraes, transféré du Benfica à Manchester City pour 40 M EUR, est devenu le deuxième gardien de but le plus cher de l'histoire, derrière l'Italien Gianluigi Buffon (52 M EUR).

Les plus gros transferts de l'été 2017

222 M EUR -- Neymar (BRA). Du FC Barcelone (ESP) au Paris SG (FRA)

180 M EUR (prêt d'un an avec option d'achat, pas encore officiel mais annoncé par les médias) -- Kylian Mbappé (FRA). De Monaco (FRA) au Paris SG (FRA)

105 M EUR (+ 42 M EUR de bonus maximum) -- Ousmane Dembélé (FRA). Du Borussia Dortmund (GER) au FC Barcelone (ESP)

85 M EUR -- Romelu Lukaku (BEL). De Everton (ENG) à Manchester United (ENG)

80 M EUR -- Alvaro Morata (ESP). Du Real Madrid (ESP) à Chelsea (ENG)

70 M EUR -- Naby Keita (GUI). De RB Leipzig (GER) à Liverpool (ENG) à partir de la saison 2018-19

58 M EUR -- Benjamin Mendy (FRA). De Monaco (FRA) à Manchester City (ENG)

53 M EUR (+ 7 M EUR de bonus) -- Alexandre Lacazette (FRA). De Lyon (FRA) à Arsenal (ENG)

51 M EUR (+ 6 M EUR de bonus) -- Kyle Walker (ENG). De Tottenham (ENG) à Manchester City (ENG)

50 M EUR -- Bernardo Silva (POR). De Monaco (FRA) à Manchester City (ENG)

49,4 M EUR -- Gylfi Sigurdsson (ISL). De Swansea (ENG) à Everton (ENG)

45,8 M EUR -- Davinson Sanchez (COL). De l'Ajax Amsterdam (NED) à Tottenham (ENG)

45 M EUR -- Tiémoué Bakayoko (FRA). De Monaco (FRA) à Chelsea (ENG)

42 M EUR (+ 8 M EUR de bonus maximum) -- Mohamed Salah (EGY). De l'AS Rome (ITA) à Liverpool (ENG)

41,5 M EUR (+ 6 M EUR de bonus maximum) -- Corentin Tolisso (FRA). De Lyon (FRA) au Bayern Munich (GER)

40 M EUR -- Leonardo Bonucci (ITA). De la Juventus Turin (ITA) à l'AC Milan (ITA)

40 M EUR -- Paulinho (BRA). De Guangzhou Evergrande (CHN) au FC Barcelone (ESP)