Retrouvez le but par but et tous les faits marquants de la 18e journée de BGL Ligue à partir de 16h sur wort.lu

Football: toutes les infos de la BGL Ligue sur wort.lu

Retrouvez le but par but et tous les faits marquants de la 18e journée de BGL Ligue à partir de 16h sur wort.lu

En attendant le derby Differdange - Niederkorn dont le coup d'envoi sera donné ce dimanche à 18h30, les rencontres Jeunesse - RM Hamm Benfica, Union Titus Pétange - Fola, Dudelange - Rosport, Strassen - Hostert et US Esch - Racing ne manquent pas d'intérêt.

Le match Mondorf - Rodange a été reporté à une date ultérieure en raison de l'état du terrain.