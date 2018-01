(DH) - Alors que les joueurs ont repris le chemin de l'entraînement, certains techniciens se morfondent et attendent de relever un nouveau challenge. C'est le cas de Séraphin Ribeiro, débarqué de Rodange au mois de décembre, qui ne demande qu'à «replonger».

Séraphin, vous voilà dans la peau d'un entraîneur sur la touche alors que vous n'aviez pas envisagé cette situation avant la décision de votre comité. C'est toujours difficile à vivre?

Oui, j'avoue avoir eu du mal à me remettre de la décision de m'évincer du poste d'entraîneur, mais le comité a jugé que les résultats n'étaient pas réguliers, que le club se retrouvait dans une spirale négative et qu'il fallait changer. La solution ne pouvait venir que d'un recrutement pendant le mercato hivernal, j'avais d'ailleurs commencé à plancher sur le genre de joueur qui allait pouvoir nous apporter un plus. Après un début de saison convaincant, nous sommes essoufflés, faute de pouvoir apporter du sang neuf au onze de départ. Pourtant, dès l'entame du championnat, tout le monde connaissait la situation, le manque de solutions et de concurrence... il ne fallait pas me jeter la pierre. J'ai reçu pas mal de messages de soutien qui ont souligné le boulot effectué et ça m'a bien réconforté.



Que retiendrez-vous de votre passage à Rodange?

Que du bien! J'ai réellement passé du bon temps à Rodange. Ma première saison sur le banc, ainsi que la dernière demi-saison ont été magnifiques. Malheureusement, Rodange n'avait pas un effectif assez large pour que je puisse y faire jouer la concurrence et travailler correctement, comme on peut le faire dans d'autres clubs. Faire des changements était compliqué car certains joueurs du cadre n'avaient pas le niveau. En définitive, je ne garderai que du positif de mon passage et je pense avoir laissé ma trace dans le club avec une montée parmi l'élite.

Après votre déception, avez-vous envie de rebondir prochainement?

Je tourne en rond chez moi et je n'y suis pas habitué. Mon quotidien était organisé autour de ma passion qu'est le football, et je dois avouer que ça me manque énormément. J'ai envie de replonger le plus rapidement possible, même si je sais que c'est difficile, car tous les coaches sont en place et loin de moi l'idée de vouloir pousser quelqu'un dehors. J'aimerais trouver un bon challenge pour m'y investir à fond, un club qui me laisserait mener un projet sur quelques années. Mais je suis aussi prêt à relever le challenge d'une équipe en difficulté et jouer les pompiers de service.