La FLF a pris la décision d'annuler partiellement les matches des divisions inférieures, dames et jeunes de ce samedi et de ce dimanche. Les rencontres de BGL et de PH restent maintenues au programme.



"Suite aux conditions atmosphériques actuelles et au mauvais état des terrains gelés, la FLF annule partiellement les matches des catégories suivantes du samedi 09 et du dimanche 10 décembre 2017 et les reporte à une date ultérieure", précise le communiqué.



Cette décision concerne les Divisions 1, 2 et 3, les dames, juniors, cadets et jeunes filles.



Les matches de la BGL Ligue et les matches de la Promotion d’Honneur restent fixés momentanément au programme.

Après l’inspection du terrain, le match de la BGL Ligue de ce samedi Rodange - Progrès reste maintenu au programme.