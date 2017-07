(tof). Ralph Schon s'est blessé à la main gauche vendredi soir dans un match amical disputé avec Strassen contre Rumelange. Le gardien va devoir observer plusieurs semaines de pause. De quoi compromettre sa présence avec la sélection début septembre?

Un duel avec Borbiconi, un ballon relâché, l'envie tout de même d'essayer de le sauver et Kitenge qui poursuit l'action et se heurte à Schon. Sale vendredi soir pour le gardien de Strassen et de la sélection. Tendons de la main gauche déchirés et ligaments touchés dans un match perdu à Hamm 0-4 contre l'USR. "C'est le doigt du milieu qui est touché. Il est désarticulé", nous confirmait le gardien hier.



Les mains du kiné Ben Moes vont devoir faire des miracles pour remettre d'aplomb le gardien en vue des échéances internationales de la fin août (31 contre le Belarus) et du début septembre (3 à Toulouse contre la France). Une course contre la montre qui accompagne celle d'Anthony Moris, qui ferraille pour revenir après s'être déchiré les ligaments croisés du genou contre la France.

La question est donc légitime: qui gardera les buts de la sélection lors deux prochains matches de la campagne? Une autre a déjà été tranchée. C'est Jason Gonçalves qui devrait enfiler les gants pour les premiers matches de championnat avec le FC UNA.