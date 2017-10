Les qualifications pour la Coupe du monde 2018 dans le rétroviseur, cap vers la Ligue des Nations pour le Luxembourg. Rendez-vous en septembre pour cette nouvelle compétition. Mais comment ça marche?

Par Christophe Nadin



Qui est concerné?

Les 55 sélections européennes seront réparties en quatre ligues selon le coefficient des associations nationales actualisé ce mercredi. La Ligue A regroupera les équipes les mieux classées, la Ligue D sera composée des sélections les moins bien classées dont le Luxembourg.

Chaque Ligue sera divisée en quatre groupes de trois ou quatre équipes (quatre en Ligue D). Les équipes s'affronteront en matches aller et retour entre septembre et novembre 2018, et disputeront par conséquent quatre à six matches dans le cadre des dates prévues par le calendrier international.

Les vainqueurs de groupe seront promus, alors que les derniers de groupe seront relégués.

Les quatre vainqueurs de groupes de la Ligue A se qualifieront pour la phase finale de l'UEFA Nations League, qui se disputera en juin 2019, sous la forme de deux demi-finales, d’un match pour la troisième place et d’une finale.



Le Comité exécutif désignera, en décembre 2018, le pays organisateur parmi les équipes qualifiées. Les équipes nationales joueront pour essayer de remporter le titre de champion de l'UEFA Nations League ou lutteront pour la promotion et pour éviter la relégation.

Où se situe le Luxembourg?

Le Luxembourg se retrouve dans la Ligue D en compagnie des quinze nations suivantes: Azerbaïdjan, Macédoine, Biélorussie, Géorgie, Arménie, Lettonie, îles Féroé, Kazakhstan, Moldavie, Liechtenstein, Malte, Andorre, Kosovo, Saint-Marin, Gibraltar.



Cette Ligue D sera donc divisée en quatre pots avec probablement une répartition selon le coefficient européen qui placerait le Luxembourg dans le pot 2. Les pots pourraient être constitués comme ceci.

Pot 1

Azerbaïdjan, Macédoine, Biélorussie, Géorgie

Pot 2



Arménie, Lettonie, îles Féroé, Luxembourg

Pot 3

Kazakhstan, Moldavie, Liechtenstein, Malte

Pot 4

Andorre, Kosovo, Saint-Marin, Gibraltar

Quel calendrier?

Tirage au sort des groupes : 24 janvier 2018 à Lausanne



1re journée : 6-8 septembre 2018



2e journée : 9-11 septembre 2018



3e journée : 11-13 octobre 2018



4e journée : 14-16 octobre 2018



5e journée : 15-17 novembre 2018



6e journée : 18-20 novembre 2018



Tirage au sort de la phase finale: début décembre 2018



Phase finale: 5-9 juin 2019



Et l'Euro 2020 dans tout ça?



Gare à la confusion! La Ligue des Nations ne remplace par l'Euro 2020 et ses qualifications. Ces dernières se dérouleront du 21 mars au 19 novembre 2019. Il y aura dix groupes de cinq ou six équipes. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la phase finale du 12 juin au 12 juillet (dates encore provisoires) programmée dans 13 villes. Le tirage au sort des poules se déroulera le 2 décembre 2018 à Dublin.



Quel rapport entre les deux compétitions?

La Ligue des Nations est une compétition en elle-même avec un vainqueur final, des montants et des descendants. Elle jette aussi des ponts vers l'Euro 2020 puisque seize équipes (les vainqueurs de chaque pot de chaque Ligue) disputeront les barrages. Quatre d'entre elles décrocheront leur billet pour la phase finale de l'Euro 2020.



Subtilité du système: si une équipe se qualifie pour l'Euro 2020 par le biais des qualifications en prenant l'une des 20 premières places et donc en terminant à l'une des deux premières places de la phase de poule, elle laissera sa place dans les barrages de la Ligue des Nations à l'équipe qui la suivait au classement dans sa Ligue.