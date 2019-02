La BGL Ligue reprendra ses droits le week-end du 4 août alors que la Promotion d'Honneur suivra deux semaines plus tard (18 août). Les grandes lignes de la saison prochaine sont tracées. Coup d'oeil sur le document transmis par la Fédération.

Football: le calendrier de la saison 2019-2020 dévoilé

Christophe NADIN La BGL Ligue reprendra ses droits le week-end du 4 août alors que la Promotion d'Honneur suivra deux semaines plus tard (18 août). Les grandes lignes de la saison prochaine sont tracées. Coup d'oeil sur le document transmis par la Fédération.

Peu de surprise pour le début de saison et un week-end de Coupe pour boucler l'année. Les balises de la saison prochaine sont posées. Elles vont du 4 août (BGL Ligue) et du 18 août (Promotion d'Honneur) jusqu'au dimanche 8 décembre, date choisie pour disputer le quatrième tour de Coupe de Luxembourg. Les championnats de BGL Ligue et de Promotion d'Honneur s'arrêteront, eux, le week-end précédent, le 1er décembre.

La compétition reprendra le 23 février 2020 pour la BGL Ligue et une semaine plus tard (1er mars) pour la Promotion d'Honneur. Un changement par rapport à cette saison où les deux divisions retrouvent le chemin de la compétition le même week-end.

La BGL et la PH s'arrêteront le dimanche 17 mai 2020 et la finale de la Coupe de Luxembourg est programmée le dimanche 24 mai 2020.

Les matches de Division 1 et 2 s'étireront du dimanche 25 août au dimanche 1er décembre pour reprendre le 1er mars et s'achever le 17 mai. La Division 3 débutera le 1er septembre et suivront ensuite les dates de ses deux divisions supérieures pour la fin de l'année, la reprise et la fin de saison.