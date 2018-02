Le FC Metz s’en va affronter l’OM ce vendredi (20h45) pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Frédéric Hantz a choisi de reconduire le même groupe qui avait su dompter Nice (2-1) samedi dernier. Sylvain Kastendeuch, fidèle du club grenat, préface l’évènement.

Par Hervé Kuc



Sylvain, vous êtes coprésident de l'UNFP (Union Nationale des Footballeurs Professionnels) depuis 2006. En 12 ans, avez-vous ressenti une évolution de votre fonction?



Le socle ne bouge pas, nous représentons les joueurs en activité par rapport à nos institutions sportives (Ligue) et le monde politique (lois). Les footballeurs sont des salariés et nous défendons leur droit, c'est notre ADN, notre force et notre légitimité. On intervient au niveau juridique, de la formation/reconversion, la gestion de leur argent et au moment de la signature du contrat. Bientôt, je vais lancer un grand mouvement afin de développer l'image du joueur car nous sommes les mieux placés pour réhabiliter leur image. Il existe déjà un clip «C'est vrai» qui circule sur les réseaux sociaux.

Vous avez toujours défendu les arbitres. Pourtant les joueurs professionnels se plaignent de la distance existante entre eux et le corps arbitral…

Nous avons communiqué sur l'affaire concernant Tony Chapron. Les arbitres sont des acteurs importants de notre discipline. J'ai la volonté de rapprocher arbitres et joueurs et nous sommes en train de réfléchir à des actions qui leur permettraient de passer du temps ensemble. Nous souhaitons un climat plus serein et je regrette les récentes déclarations malencontreuses faites par certains dirigeants sur le corps arbitral. Il y a un plan, on va se réunir prochainement et nous effectuerons un travail de terrain pour un meilleur respect mutuel.

On vous voit souvent dans la tribune d'honneur de Saint-Symphorien, accompagné de Carlo Molinari. Pensez-vous que le FC Metz puisse arriver à se maintenir en Ligue 1 en fin de saison?

Je suis spectateur et supporter. Effectivement, j'assiste régulièrement aux matchs des Messins et j'ai eu de la peine pour Philippe Hinschberger lors de son départ. Depuis quelque temps, l'espoir renaît, on espère le maintien même si la route est encore très longue. Le FC Metz va pouvoir s'appuyer sur ses victoires à domicile, son jeu cohérent et son envie pour parvenir à réaliser cet exploit.

Ce vendredi, les Messins se rendent à Marseille. Peuvent-ils créer l'exploit au Vélodrome?



La mission est possible, il y a matière à faire quelque chose. L'OM est sur une bonne dynamique, Rudi Garcia y effectue du très bon travail mais les Messins retrouvent de la confiance. Oui, le FC Metz peut faire un résultat positif à Marseille. Durant ma carrière à Metz, je n'ai pas souvenir de m'y être imposé souvent mais je me rappelle surtout y avoir reçu quelques «cartons» au niveau du score et, sous l'ère Bernard tapie, d’avoir souffert sur la pelouse marseillaise.

L'ENJEU DE LA RENCONTRE. Le FC Metz (20e, 18 points) se porte beaucoup mieux depuis près de deux mois. Un bilan de santé réconfortant mais qui pourtant ne lui autorise aucun écart de régime. Les Messins ont toujours un retard conséquent de six points à combler sur le 18e du championnat (Troyes) et le déplacement à l’OM (3e, 48) ne va pas être de tout repos. Privés de Dossevi, le «Monsieur Plus» grenat, les hommes de Frédéric Hantz vont tenter de prendre leur revanche après un premier acte raté à Saint-Symphorien (0-3). Ensuite, la réception de Caen en Coupe de France (mercredi) puis celle de Montpellier en championnat (samedi 10 février) achèveront une semaine passionnante à disputer.

LE GROUPE. Kawashima et Beunardeau; Balliu, Rivierez, Niakhaté, Diagne, Palmieri, Selimovic, Lempereur; Cohade, Poblete, Mollet, Mandjeck, Boulaya, Milicevic; Roux, Rivière, Niane.

LE «PRONO» DE LA REDACTION. Difficile d’aller contre un succès marseillais malgré le renouveau grenat. Notre pronostic: 2 à 0 en faveur de l'OM.