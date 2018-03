Comme on pouvait le craindre, la rencontre de ce vendredi soir comptant pour la 16e journée de BGL Ligue entre le Fola et Hostert a été reportée.

Football: Fola-Hostert reporté

Comme on pouvait le craindre, la rencontre de ce vendredi soir comptant pour la 16e journée de BGL Ligue entre le Fola et Hostert a été reportée.

La pelouse du stade Emile Mayrisch a été inspectée ce vendredi par les responsables de la Fédération. Cette décision concerne toutes les rencontres programmées ce vendredi.



"Nous tenons à vous informer que toutes les rencontres (matchs officiels et matchs amicaux) planifiées ce vendredi 02/03/2018 seront reportées à une date ultérieure, dû aux conditions météorologiques et à l’état des différents terrains. Les matchs concernés sont celui du CS Fola Esch – US Hostert (BGL Ligue), ainsi que les rencontres de la Catégorie Seniors Réserves", précise le communiqué de la FLF.

Par contre, les rencontres de samedi et de dimanche restent planifiées.

Le programme de la 16e journée de BGL Ligue



Samedi à 16h: Mondorf - Jeunesse



Dimanche à 14h30: Differdange - Rodange



Dimanche 16h

Titus Pétange - Progrès



Dudelange - RM Hamm Benfica



Strassen - Racing



US Esch - Rosport



Remis: Fola - Hostert