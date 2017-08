(DP) - A quelques semaines de la reprise, Mertert/Wasserbillig a décidé de remplacer son entraîneur dames, Guy Kremer, par Fabien Neu, ancien coach de Berdorf/Consdorf 2.



Guy Kremer ne s'attendait pas à céder son poste d'entraîneur de l'équipe dames.

Photo: FC Wiltz 71

La nouvelle a logiquement surpris Guy Kremer qui avait réalisé un recrutement de sept joueuses pour la saison prochaine et mis sur papier son planning de préparation en prévision de la reprise.



«Cette décision m'a choqué et on peut comprendre ma déception car en deux saisons, je suis parvenu à mettre sur pied une équipe dames performante.» Mertert/Wasserbillig a terminé la saison dernière à une troisième place inespérée en Ligue 2 et a manqué de peu de remporter son match de barrage pour la montée en Ligue 1 face à Colmar-Berg, seulement battu aux tirs au but.

Du coté de Mertert/Wasserbillig, on évoque une raison privée. Une décision extra-sportive selon Guy Kremer. L'ancien entraîneur de Mertert/Wasserbillig avait organisé un tournoi dames international après la saison, qui, malheureusement, n'a pas connu le succès espéré. «Peut-être aussi que les nouvelles joueuses engagées ont créé des jalousies», rajoute dépité Guy Kremer.

«Ce qui est regrettable, c'est que j'ai refusé plusieurs propositions émanant d'autres clubs durant la trêve estivale mais je suis resté fidèle à Mertert/Wasserbillig...Et je suis toujours membre du comité du club», expliqué Guy Kremer.

Avec le diplôme d'entraîneur des gardiens en poche, Guy Kremer garde la flamme et est impatient de s'engager dans un nouveau défi.