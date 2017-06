Samedi à Junglinster, Mamer a remporté sa sixième Coupe des dames, huit ans après la dernière, en surclassant Rosport/Berdorf/Consdorf avec un score scellé à l'heure (4-1).



Par Daniel Pechon

Le match

Un début de match surprenant. Dès la mise en jeu, Mohn s'échappait et du rectangle, croisait un tir qui passait à coté. Le chrono n'indiquait à peine que deux minutes que, de plus de 35 mètres, Blankenmeister expédiait un ballon surprise qui lobait Klein trop avancée (1-0).

Mamer réagissait d'abord mollement. Une des révélations de cette finale, Vendelbo, échappée, était rattrapée aux abords du rectangle sur un tacle. Puis, en deux fois trois minutes, Mamer basculait et scellait le sort du match. D'abord en renversant le score à 2-1. Chenut au second poteau, de la cuisse, égalisait. Puis Vendelbo, dont la pointe de vitesse a fait mal à la défense de Rosport/Berdorf/Christnach, profitait, d'un malentendu défensif et lobait Krier.

Les deux mêmes buteuses tiraient une seconde salve de deux buts juste après la pause et à nouveau en trois minutes. Chenut, au point de penalty, reprenait du pied un centre pour le 3-1. Puis Vendelbo prenait de vitesse la défense et gagnait son duel face à Krier, sans reproche durant les 90 minutes (4-1) .

Le plus bel arrêt du match, justement c'est Krier qui le réalisait à la 70e. D'une détente réflexe, la gardienne de l'Entente écartait joliment de la main un coup franc de Hansen. Hansen qui aura tout essayé pour inscrire un but, mais la chance aura manqué, malgré le plus beau geste du match. Dos au but, l'attaquante reprenait de volée un centre mais le ballon rebondissait sur le toit du but.

Ambiance....

Finalement pas un grand match entre le huitième et le neuvième classé du championnat... mais une ambiance du tonnerre et un record d'assistance pour une Coupe des Dames: 1061 spectateurs.

L'enceinte de Junglinster a vibré sans interruption, avant, pendant et après la rencontre, une ambiance rythmée surtout par les chants des supporters de Rosport, endiablés et vêtus de rouge, multipliant chansonnettes et encouragements. Le tout dans un bon esprit et des joueuses fair-play: aucun carton n'a été distribué par l'arbitre.

Avec six victoires en coupe, la précédente datant de 2009, Mamer dépasse Junglinster qui en compte cinq. Et jouer une finale avec Janine Hansen dans son équipe est un porte-bonheur! L'attaquante disputait sa quatrième finale (trois avec Mamer et une avec Junglinster), toutes gagnées.

Enfin clin d'œil, comme en 2009, face à Junglinster, Mamer a été mené après deux minutes et a renversé puis scellé aussi le score à l'heure de jeu (4-2) en deux salves de deux buts.

La note: 8/20. Beaucoup d'imprécision, de maladresse. Mamer a su profiter des faiblesses défensives mosellanes.

Les faits du match. Trois minutes à la demi-heure pour retourner le score et trois minutes après la reprise pour assommer son adversaire, Mamer a édifié son succès en deux temps.

Les dames du match. Avec leur doublé, Vendelbo et Chenut ont mis en confiance leurs partenaires et mené Mamer au succès.

Ils ont dit

Filipe Da Cunha (entraîneur de Mamer): « Je suis surtout heureux pour les filles qui ont travaillé dur pour ce match. Pour moi, c'est une satisfaction. Et j'ai aussi une pensée pour celles que je n'ai pu sélectionner pour cette finale. Nous avons entamé cette rencontre trop nerveusement. Puis, nous avons déroulé, preuve que nous redevenons compétitifs.»

Carlo Calmes (entraîneur de Rosport/Berdorf/Christnach): «C'était déjà une satisfaction d'atteindre la finale. Mais on encaisse deux buts coup sur coup sur des erreurs évitables. Et cela nous casse. Mamer nous a été supérieur et mérite sa victoire. On est jeune et la maturité a aussi fait la différence sur le terrain. Beaucoup d'émotion et de déception dans l'équipe.»

Janine Hansen (joueuse de Mamer): « Cette victoire a autant, sinon plus d'émotion que ma première ou que les autres. Peut-être plus sur le terrain car il y avait encore cinq ou six joueuses présentes dans l'équipe de la première finale que j'ai disputée. Et je pense aussi aux absentes de cette première finale... Même si j'ai remporté une finale avec Junglinster, mon cœur est à Mamer. Mais remporter une finale avec Mamer sur la pelouse de Junglinster, c'est aussi très fort.»

FC Mamer - Entente Berdorf/Consdorf/Christnach 4-1

Stade de la Route de Luxembourg à Junglinster, bonne pelouse, arbitrage de M. Manuel Da Silva Oliveira assisté de Mmes Melanie Malena et Anne Ries, 1061 spectateurs. Mi-temps: 2-1.

Evolution du score: 0-1 Blankenmeister (2e), 1-1 Chenut (26e), 2-1 Vendelbo (28e), 3-1 Chenut (48e), 4-1 Vendelbo (50e).

Corners: Mamer 8 (5+3); Rosport/Berdorf/Christnach 6 (4+2).

Aucun carton jaune.

MAMER: Klein; Wiseler (77e Mores), Klopp, Pinto Moreira ( cap), Saudmont; Almeida Santos (65e Laurent), Garcia, Chenut (58e Dick), Cardinali; Hansen, Vendelbo.

Joueuses non utilisées: Andrès, Valdares Teixeira.

Entraîneur: Filipe Da Cunha.

ROSPORT/BERDORF/CHRISTNACH: Krier; Ludwig, Lamberty, Gruber ( cap), Sauber, Mohr, Ferreira (72e Oberweis), Blankenmesiter,; Goedert (62e Schiltz), Alves Fernandes (80e Calon), Mohn,

Joueuse non utilisée: Dissen

Entraîneur: Carlo Calmes.