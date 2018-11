Grâce à un coup franc converti par Amy Thompson, la sélection nationale féminine luxembourgeoise a pris le meilleur (1-0), ce vendredi à Singapour sur son homologue indonésienne. Elle disputera dimanche (11h), soit face à Singapour, soit contre les Maldives, la finale de ce tournoi quadrangulaire extrême-oriental.

Football féminin: le Luxembourg bat l'Indonésie et file en finale

Jean-François COLIN

La sélection féminine luxembourgeoise signait ce vendredi à Singapour (17h locales; 10h au Luxembourg) son entrée en lice dans le tournoi quadrangulaire qui réunit les formations asiatiques d'Indonésie et des Maldives, en plus du pays-hôte, Singapour.

Face à l'Indonésie, classée 79e au ranking mondial de la FIFA - alors que le Luxembourg ne pointe qu'au 109e rang -, les filles de Samy Smaïli entrent bien dans la partie disputée au Jalan Besar Stadium. Karen Marin, à deux reprises (5e et 13e), et Amy Thompson, d'un envoi qui frappe la barre transversale indonésienne (12e), créent le danger dans le premier quart d'heure.

Dans l'autre rectangle, la gardienne du SC Bettembourg, Lena Krier doit s'employer deux fois coup sur coup avant la demi-heure (25e devant une attaquante indonésienne, et 26e sur corner). Intenable, Karen Marin se signale encore à deux reprises (29e et 35e), mais les deux équipes regagnent les vestiaires sur un score nul et vierge.

Les ouailles de Samy Smaïli ont la mainmise sur la rencontre, et l'ouverture du score intervient peu après la reprise, en faveur des Luxembourgeoises: la capitaine, Amy Thompson brosse de façon magistrale du pied droit un coup franc que la gardienne indonésienne ne peut qu'accompagner au fond de ses filets (1-0, 53e).

Auteure d'une sortie kamikaze dans les pieds d'une attaquante indonésienne, Lena Krier reste quelques instants au sol, légèrement sonnée (56e). La sélection indonésienne insiste et durcit le jeu, mais c'est Karen Marin, sur deux actions de contres rapides, qui manque le break (69e et 73e).

Après avoir battu Andorre (2-0) le 10 novembre, les filles de la FLF enchaînent donc avec un second succès de rang, qui plus est face à une nation de 30 places mieux classée qu'elles au ranking de la FIFA. Et toujours en gardant leurs filets inviolés.



Dimanche à 18 heures (11 heures au Luxembourg), la sélection luxembourgeoise jouera la finale du tournoi quadrangulaire au stade National contre le vainqueur du débat opposant Singapour (FIFA 107) aux Maldives (FIFA 126), plus tard ce vendredi.