(DP). Jeff Besch a remplacé Gilberto Correia au poste d'entraîneur de l'équipe féminine schifflangeoise et s'est lancé dans un nouveau défi après une saison 2016-17 difficile à Niederkorn.

«Je suis revenu en forme et mes batteries sont à nouveau rechargées après une saison passée à Niederkorn qui fut compliquée dans tous les sens du terme», a raconté un Jeff Besch enthousiaste.

«Une seule réunion avec les responsables du club a suffi pour me convaincre et me donner très envie de ce nouveau défi. Les conditions de jeu sont idéales. Du côté des responsables, beaucoup d'efforts sont effectués pour mettre tous les atouts du côté de l'équipe et l'aider à s'épanouir. Du point de vue niveau et qualité de jeu, ce que j'ai vu jusqu'à présent me convainc. Schifflange vaut mieux qu'une avant-dernière place au classement de Ligue 1. Puis il faut enfin changer cette habitude qu'a prise l'équipe de faire l'ascenseur entre la Ligue 1 et la Ligue 2 chaque fois en fin de saison.»

Montant de Ligue 2, 11e avec quatre points au compteur, Schifflange reste en équilibre instable avec un retard de six points sur la 9e place occupée par le RFCUL, mais le FC95 doit encore rencontrer deux fois (match remis au premier tour) le club de la capitale. Schifflange se déplacera à Mamer pour la journée de reprise le 24 février.