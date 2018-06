Coup de tonnerre chez les championnes de la Jeunesse Junglinster: Gérôme Henrionnet a déposé sa démission pratiquement à la veille de la demi finale de Coupe de Luxembourg que l'équipe dames de Junglinster s'apprête à disputer ce samedi à 19 heures face au Racing Luxembourg.

Sport 2 min.

Football féminin: Gérôme Henrionnet démissionne à Junglinster

Coup de tonnerre chez les championnes de la Jeunesse Junglinster: Gérôme Henrionnet a déposé sa démission pratiquement à la veille de la demi finale de Coupe de Luxembourg que l'équipe dames de Junglinster s'apprête à disputer ce samedi à 19 heures face au Racing Luxembourg.

Par Daniel Pechon

La décision est brutale. D'autant plus qu'elle intervient juste avant une une échéance importante pour l'équipe féminine de Junglinster, la demi finale de la Coupe du Luxembourg face au Racing, prévue ce samedi 2 juin à 19 heures, avec, en ligne de mire, l'apothéose d'une finale et l'éventualité d'un doublé Coupe - Championnat.



Tout semblait pourtant aller pour le mieux à Junglinster: le 19 mai, la Jeunesse, avec Gérôme Henrionnet à sa tête, fêtait un sixième titre de champion, le premier du technicien français pour sa deuxième saison la tête du club.



Le comité de Junglinster était prêt à renouveler sa confiance à Gérôme Henrionnet pour la prochaine saison, et les deux parties s'étaient d'ailleurs déjà accordées officieusement. Mais, après avoir pris la précaution de consulter l'équipe, le comité s'est rendu à l'évidence que le coach ne faisait plus l'unanimité au sein du groupe de joueuses. Face à cette situation et ce désaveu, Gérôme Henrionnet ne s'est plus senti conforté dans sa position d'entraineur et a décidé de démissionner immédiatement de ses fonctions.

«Deux ou trois personnes malsaines ont pourri le groupe»

«Mon éducation et mes valeurs m'ont mis dans l'obligation de quitter de suite l'équipe des dames de Junglinster. Cette équipe, c'est un état dans l'état, un groupe de joueuses qui pensent que le club leur doit tout, qu'elles sont le club. Elles adorent créer des histoires là où il n'y en a pas. Dès le début de saison, ce groupe vivait mal, certaines anciennes joueuses n'acceptaient pas l'arrivée de nouvelles, car la concurrence leur faisait peur. Il suffit parfois de deux ou trois personnes malsaines pour pourrir un groupe, et ce fut le cas à Junglinster. Le président et le comité souhaitaient que je reste, et je tiens à les remercieer pour cette marque de confiance», explique Gérôme Henrionnet.

Johann Bourgadel pour une pige ou deux...

Contraint de réagir dans l'urgence, le comité de Junglinster s'est adressé à... Johann Bourgadel, l'entraîneur de l'équipe masculine - championne elle aussi en Division 1, Série 2! -, qui a accepté le défi. Le coach sera assisté de Nico Ruppert pour diriger l'équipe dames dans la demi-finale de la Coupe samedi, et éventuellement lors de la finale programmée le 9 juin à Rumelange.