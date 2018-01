(DP) - Nommé durant l'été, Bonyeme Babinyanga a souhaité quitter son poste d'entraineur de l'équipe dames de Colmar-Berg avant le début du second tour.

Babinyanga a vécu sa première expérience en tant qu'entraîneur après avoir été joueur à Colmar-Berg. Le comité et le président Aderito Da Silva Alves ont désigné Alcides Dos Reis comme son successeur.

Il s'agit également d'un ancien joueur de l'équipe messieurs. Le nouveau coach a été aussi par le passé entraîneur chez les hommes à Kopstal et les dames à Diekirch.

Du côté du mercato, le comité est à la recherche de renforts et plus spécifiquement d'une gardienne. Sheila Hoja, l'actuelle et talentueuse gardienne, a des fourmis dans les jambes et souhaiterait évoluer dans le jeu.

En Ligue 1, Colmar-Berg est classé dixième avec quatre points, après 10 journées et jouera son premier match du second tour le 24 février à domicile contre Wormeldange/Munsbach/CSG.