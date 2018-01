(AFP) - Manchester City, arrêté dans sa série victorieuse à Crystal Palace (0-0) dimanche, est reparti de l'avant en battant Watford 3-1, mardi, pour prendre 15 points d'avance en tête du Championnat d'Angleterre dont la 22e journée se clôturera par le choc Arsenal-Chelsea mercredi.

Avec ce 20e succès, et deux nuls, les Citizens totalisent 62 points, soit 15 unités de plus que leur dauphin Manchester United.

Raheem Sterling, à la réception d'un centre de Leroy Sane, a marqué le premier but de City dès la 38e seconde. C'est le but le plus rapide en Premier League cette saison. Kabasele a marqué contre son camp et Sergio Agüero est l'auteur du troisième but de City.

Chelsea, 3e (45 pts), se déplace à l'Emirates Stadium pour y affronter Arsenal (6e, 38 pts) mercredi.

Castagne lance Bergame



Naples, le leader de Serie A, a été éliminé devant son public de San Paolo par l'Atalanta Bergame, vainqueur 2-1 en quarts de finale de la Coupe d'Italie, la Juventus entrant en lice contre le Torino dans le derby de Turin mercredi.



Si Naples a aligné un onze de départ fortement remanié (seulement six titulaires habituels alignés), son buteur vedette Marek Hamsik était bien là, mais il n'a pas du tout pesé sur le match et a été remplacé par Insigne (56e). Les buts de l'Atalanta ont été marqués par Timothy Castagne (50e) et Alejandro Gomez (81e), Dries Mertens, entré à la place de Callejon (56e) sauvant l'honneur des leaders de Serie A (84e).