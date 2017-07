(AFP). - Semaine dorée pour Lionel Messi. Après s'être marié et avoir prolongé au FC Barcelone jusqu'en 2021, l'attaquant-vedette argentin n'ira pas en prison: il a vu vendredi sa peine de 21 mois pour fraude fiscale commuée en une amende de 252.000 euros qu'il versera aisément vu ses revenus.

Le tribunal de Barcelone a accepté la transformation en amende des 21 mois de prison auxquels il avait été condamné en juillet 2016 pour avoir fraudé 4,1 millions d'euros issus de l'exploitation de ses droits à l'image entre 2007 et 2009.

La décision, datée de jeudi et rendue publique vendredi, intervient un an jour pour jour après sa condamnation, comme celle qui concerne son père Jorge, condamné à 15 mois et qui devra s'acquitter en échange d'une amende de 180.000 euros.

Les deux ont été condamnés pour avoir créé, à l'aide de conseillers fiscaux, un réseau de sociétés-écrans au Royaume-Uni, en Suisse, au Belize et en Uruguay pour éviter de payer des impôts sur les droits à l'image de celui qui était alors un jeune prodige, entre 2007 et 2009.

En Espagne, les peines de prison inférieures à deux ans équivalent à du sursis: elles ne sont en principe exécutées qu'en cas de récidive ou s'agissant de crimes de sang.

Dans le cas de Messi, le tribunal a tenu compte de l'absence de précédent et du fait que Lionel et Jorge Messi avaient déjà remboursé le montant du fisc et payé les amendes accompagnant leurs peines de prison, 3,5 millions d'euros à eux deux.

Cela motive la «substitution de la peine de prison pour une amende», selon le tribunal.

Le parquet ne s'était pas opposé à cette mesure, réclamée par les avocats de Messi et son père.

Pendant la durée de la peine de prison, ceux-ci devront verser 400 euros par jour, soit 252.000 euros au total dans le cas de Lionel Messi. «En cas de manquement à tout ou partie de la peine substitutive, la peine de prison initialement prévue sera exécutée», avertit le tribunal.

Le cauchemar judiciaire qui hantait Messi depuis 2013 se termine au meilleur moment pour lui, juste après son mariage en Argentine avec sa compagne Antonella Roccuzzo et la prolongation jusqu'en 2021 de son contrat avec le Barça, ce qui en fait selon le président du club le joueur le mieux payé au monde.

Offensive contre la fraude

En juin 2013, une procureure de Gavà, au sud-ouest de Barcelone, avait déclenché des poursuites contre Lionel et Jorge Messi pour une fraude fiscale entre 2007 et 2009.

À cette époque, l'Argentin n'était pas encore une des stars mondiales du ballon rond, mais ses performances sur le terrain l'avaient déjà amené à signer de juteux contrats publicitaires avec des marques comme Adidas, Pepsi ou Danone.

Mais les contrats étaient passés au nom d'entreprises intégrées dans ce réseau de sociétés, par lesquelles transitaient les revenus jusqu'à atterrir en Uruguay.

Lors du procès, Lionel Messi avait affirmé ne rien savoir de la façon dont était gérée sa fortune. «Je ne faisais que jouer au football», avait-il dit, assurant qu'il ne connaissait pas le contenu des contrats qu'il signait.

Le tribunal avait considéré que cela ne l'exonérait pas et l'avait condamné à 21 mois de prison - comme son père - et à un total de 3,7 millions d'euros d'amende (2,1 pour lui, 1,6 pour son père).

Le FC Barcelone avait alors lancé une campagne controversée, «Nous sommes tous Messi», pour soutenir sa vedette, arrivée à Barcelone à l'âge de 13 ans.

La Cour suprême avait ensuite allégé la peine de Jorge Messi à 15 mois et 1,3 million d'euros d'amende.

Lionel Messi, parmi les sportifs les mieux payés au monde, figure sur la liste de plus en plus longue de footballeurs internationaux visés par l'offensive judiciaire en Espagne contre la fraude fiscale dans le football, avec son compatriote Javier Mascherano, également condamné.

Le 31 juillet, ce sera au tour de son grand rival, le Portugais du Real Madrid Cristiano Ronaldo, de se rendre au tribunal. Il est accusé d'avoir fraudé 14,7 millions d'euros.

Et d'autres stars ayant évolué en Espagne ont des problèmes similaires, comme le Colombien Radamel Falcao, l'Argentin Angel di Maria, le Camerounais Samuel Eto'o ou l'entraîneur portugais José Mourinho.