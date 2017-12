(DP). Leader de la D1 série 1, Bissen s'est séparé de son entraîneur allemand, Bernhard Roth, après lui avoir proposé un poste de directeur technique. Paul Hunnewald passe du poste d'adjoint à entraîneur.

C'est la fin d'un feuilleton qui avait débuté en milieu de semaine à l'Atert. Mercredi, le comité de Bissen a proposé à Bernhard Roth un poste de directeur technique en lieu et place de son rôle d'entraineur. «Nous avons un besoin de nous structurer si nous voulons avoir un peu plus d'ambitions et éviter de prendre l'habitude de faire l'aller-retour entre la Division 1 et la Promotion d'Honneur», a expliqué David Viaggi, le secrétaire du club. «Bernhard avait toutes les capacités pour endosser ce rôle et nous imaginions qu'il allait l'accepter car cette nouvelle fonction englobait d'importantes responsabilités au sein de notre club. Côté coaching, notre satisfaction n'était pas totale. Nous ne souhaitons rien laisser au hasard actuellement si nous voulons avoir un peu plus d'ambition», a poursuivi David Viaggi.

«Cette décision a été mûrie. Nous avons échangé avec notre capitaine et les joueurs de l'équipe durant ce mois de décembre. Notre but n'était pas de nous séparer de Bernhard mais de poursuivre avec lui car nous avons jugé qu'il exploiterait mieux ses capacités dans ce poste de directeur technique que nous lui offrions dans notre nouvelle structure. Malheureusement, il l'a refusé.»

De son côté, Bernhard Roth ne décolère pas et prend la décision de son ex-comité comme une trahison. «Au départ, j'avais été approché par Bissen pour mes qualités d'entraîneur ''allemand'', avec la réputation de faire régner la discipline et respecter la ponctualité. Aujourd'hui, le comité me reproche l'usage de la langue allemande dans ma communication. Cette soi-disant barrière de la langue est utilisée aujourd'hui comme argument pour me limoger. Pourtant, cet aspect était connu en début de saison. Me nommer directeur technique était un moyen de me conserver comme roue de rechange si l'équipe venait à perdre ses trois premiers matchs lors du second tour, avec Paul à sa direction. Je ne peux l'accepter. Surtout que l'équipe occupe la première place après le premier tour.»

Une fin d'année mouvementée pour l'Atert qui compte quatre points d'avance sur Mertzig.