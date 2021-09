Les Luxembourgeoises veulent leur place au Mondial 2023

Avec le sélectionneur de l'équipe nationale dames Ray Pye: «La mentalité du groupe est exemplaire»

Avec une moyenne d’âge de 22,5 ans pour le onze qui a débuté le match face aux Emirats Arabes Unis et avec un banc de huit joueuses dont la plus âgée affiche un peu plus de 18 ans, les responsables de l’équipe nationale dames peuvent regarder l’avenir positivement.